ROTINA E ALIMENTAÇÃO

Suplementos funcionam? Saiba quais são os critérios na hora de comprar

Especialista indica como comprar de forma adequada suplementos que ajudam a completar a quantidade de nutrientes que uma pessoa pode precisar

"É preciso levar em consideração as individualidades. Para algumas modalidades você vai precisar de um tipo de suplemento e para outras de outro. Por exemplo, para modalidades de longa duração, como corridas de mais de uma hora, a gente usa a suplementação de carboidratos, isotônicos, que são repositores de eletrólitos, vitaminas e minerais. Já quem faz musculação precisa de energia mais rápida, então, a creatina é mais eficaz", explica o especialista, que alerta para a importância de sempre manter o acompanhamento com um profissional capacitado para orientar sobre a dieta.>

Nos casos em que a creatina ou o whey protein são necessários, é preciso, ainda, tomar cuidado com a qualidade do produto. Com um mercado repleto de opções, vale apostar em marcas de alta reputação, além de escolher com cautela o local de aquisição do produto. "É preferível sempre comprar nos sites e marcas de confiança. Existem marcas mais confiáveis no mercado, como a Growth, Max Titanium, Integral Médica, Vitafor ou Essential. É importante também evitar marketplaces pouco confiáveis e desconfiar de preços muito baixos", alerta Hugo.>