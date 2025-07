ALIMENTAÇÃO

Carboidrato ou refeição completa? O que comer no pré e no pós treino

Especialista orienta como favorecer musculação e aumentar ganhos

Quem faz musculação ou outras atividades físicas já ficou na dúvida sobre o que comer antes e depois no treino. Na prática, todos querem fazer essas refeições com objetivo de otimizar o desempenho durante os exercícios e potencializar os ganhos depois de finalizar. >

No caso da alimentação pré-treino, por exemplo, o nutricionista afirma que a opção por uma refeição completa ou focada em carboidrato vai depender tempo entre a refeição e o começo dos exercícios. A explicação, de acordo com o profissional, tem a ver com o processo de ingestão dos alimentos.>