É HORA DE FAZER EXERCÍCIO!

Não fique parado: aumentar em 30 minutos os treinos de cardio reduz peso, gordura e cintura

Estudo mostra como cada meia hora de atividade aeróbica afeta medidas - mas é preciso ficar de olho na intensidade

Uma metanálise publicada em dezembro de 2024 no periódico Jama mostrou que cada incremento de 30 minutos por semana de exercício aeróbico impacta a composição corporal. Assim, a cada meia hora de cardio, houve uma redução média de 0,52 kg de peso corporal, 0,56 cm de cintura e 0,37% de gordura corporal no período avaliado.>

“A principal novidade desse estudo foi estabelecer uma relação dose-resposta entre a quantidade de exercício aeróbico e a redução de medidas como peso corporal, circunferência da cintura e percentual de gordura”, analisa o profissional de educação física Brendo Faria Martins, especialista em fisiologia do exercício do Espaço Einstein de Esporte e Reabilitação, do Hospital Israelita Albert Einstein. >

No entanto, os maiores efeitos são observados com exercícios de moderada a alta intensidade. A atividade aeróbica leve pode trazer benefícios, mas não foi associada a reduções significativas na composição corporal, segundo a pesquisa.>

A combinação com musculação traz benefícios adicionais. “Enquanto os exercícios aeróbicos são eficientes na redução do peso corporal e da gordura, o treinamento de força ajuda a preservar ou aumentar a massa muscular, evitando a perda de músculos com a gordura. A musculação também evita a redução do metabolismo basal, ajudando o organismo a gastar mais calorias mesmo em repouso. Por isso, combinar a musculação com exercícios aeróbicos pode gerar melhores resultados a longo prazo”, orienta o especialista.>