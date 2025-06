saúde

5 mitos populares sobre o treino de força

Entenda como essa atividade física pode beneficiar a saúde física

Entre os principais benefícios para a saúde, estão a melhora da postura, o aumento do metabolismo, a prevenção de lesões e a redução do risco de doenças como osteoporose e diabetes tipo 2. Além disso, contribui para a saúde mental, promovendo bem-estar e autoestima. >

“O treinamento de força é democrático e pode ser feito por todas as pessoas. Homens, mulheres, idosos e adolescentes. Seja no treinamento funcional , na musculação ou qualquer outro lugar que ofereça carga externa, o segredo para que todo mundo treine com segurança está no acompanhamento profissional e na personalização do treino para cada um”, explica o educador físico Pedro Barros, proprietário da Academia Strong Blocks. >