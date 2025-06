ILHA DE ITAPARICA

Marinha e Bombeiros fazem buscas por homem que pulou de ferry-boat

Vítima caiu no mar na manhã desta sexta-feira (27)

Yan Inácio

Publicado em 27 de junho de 2025 às 16:38

Ferry-boat Crédito: Divulgação ITS

Um homem teria saltado no mar do ferry-boat Zumbi dos Palmares na manhã desta sexta-feira (27), nas proximidades do Terminal Marítimo de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. A vítima ainda não foi localizada, e as buscas continuam. >

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, responsável pela operação do ferry-boat, o homem se jogou ao mar por volta das 9h50. Depois do ocorrido, foi iniciado o protocolo de resgate de homem ao mar. Uma varredura na área apontada pelos passageiros e colaboradores foi feita, porém nenhuma pessoa foi localizada.>