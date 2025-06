DECISÃO HISTÓRICA

Bahia promulga lei que garante fornecimento gratuito de medicamentos à base de cannabis

Nova legislação prevê distribuição dos medicamentos nas unidades de saúde pública estadual e privada conveniada ao SUS

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) promulgou a Lei nº 14.932/2025, que institui a Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos Formulados de Derivado Vegetal à Base de Canabidiol, em associação com outras substâncias canabinóides, incluindo o Tetrahidrocanabidiol (THC), nas unidades de saúde pública estadual e privada conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS). >

A nova lei foi promulgada no último dia 17 e divulgada na edição do dia 18 deste mês do Diário Oficial da Alba. >