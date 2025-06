TOMOU POSSE

Conheça o baiano eleito para presidência de entidade nacional do café

Pavel Cardoso comanda uma das maiores empresas do setor no país que está localizada na Bahia

Monique Lobo

Publicado em 27 de junho de 2025 às 20:03

Pavel Cardoso Crédito: Divulgação

O baiano Pavel Cardoso foi reeleito para a presidência da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic). A cerimônia de posse para o triênio 2025/2028 aconteceu nesta quinta-feira (26), na sede da associação, no Rio de Janeiro. >

Em seu discurso de posse, Pavel enfatizou o papel da Abic na defesa da qualidade e do desenvolvimento do mercado do café no Brasil por mais de 50 anos e, também, chamou atenção para as transformações globais no segmento.>

“Quem aqui poderia imaginar que produtos como cold brew, cafés gelados prontos para beber, ocupariam tanto espaço nas prateleiras do mundo, por exemplo? Quais mercados surgirão? Que impacto tais mudanças trarão para o consumo da bebida? A Abic não assistirá a essas transformações passivamente. Faremos, desde já, as perguntas certas, promoveremos os debates necessários e seremos protagonistas na construção desse futuro”, afirmou.>

Para ele, os pilares de sua gestão são: qualidade e inovação, atenção ao varejo e ao consumo fora do lar, investimento em advocacy e relações governamentais, promoção e exportação do café torrado e sustentabilidade e impacto social. “Seguiremos defendendo o café de qualidade, lutando contra a fraude, ampliando mercados, agregando valor à indústria brasileira e levando o melhor café do mundo — o café do Brasil — para cada mesa, dentro e fora do nosso país", acrescentou. >

Cria da Bahia>

Pavel Cardoso nasceu em Santana, na Bahia, em 1972, e se formou em direito pela Universidade Católica de Salvador. Aos 24 anos, na década de 90, após a família comprar a pequena empresa local de café que existia em Santana desde a década de 60, a Café Sobesa. >

No comando da empresa, ele ampliou a atuação e transformou a Café Sobesa na maior indústria de café do estado e uma das maiores do cenário nacional, de acordo com o ranking da Abic.>