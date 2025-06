OPORTUNIDADE

Sebrae Bahia abre vagas para trainee em qualquer área com salários de até R$ 6.098,70

Inscrições vão até dia 28 de julho

O Sebrae Bahia abriu vagas para seleção de 11 trainees em qualquer área. As vagas são exclusivas para formados entre dezembro de 2022 e a data da convocação. As inscrições podem ser feitas até 28 de julho no site da Fundação CEFETBAHIA . A taxa de inscrição é de R$ 100. >

O programa oferece salário inicial de R$ 3.049,35, que pode chegar a R$ 6.098,70 nos últimos dois meses do programa. A jornada é de 40 horas semanais, em regime CLT, com atividades presenciais e online, incluindo capacitações, visitas técnicas e elaboração de projeto inovador.>

As vagas estão distribuídas entre Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Guanambi e Juazeiro, com oportunidades para ampla concorrência, pessoas negras e pessoas com deficiência. A seleção será composta por prova escrita (objetiva e discursiva) no dia 10 de agosto e entrevista individual por competências entre 27 e 29 de agosto.>