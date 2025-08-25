Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que faz um analista judiciário? Concurso do TJ tem vagas com salários de até R$ 9,2 mil

Inscrições começam em 1º de setembro; vagas são para o Rio Grande do Sul

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:46

Concurso público está aberto em prefeitura
Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

Cargo popular em concursos do Poder Judiciário, o analista está presente entre todos os Tribunais de Justiça e Tribunais Federais. É conhecido por exercer funções de assessoria a conteúdo jurídico ou por fazer parte das diversas profissões que contribuem para o funcionamento dos tribunais. Os salários são competitivos e podem chegar até R$ 9,4 mil, dependendo do foro e da região.

Um analista judiciário pode atuar basicamente de três formas. Confira abaixo:

Área jurídica: será responsável pelo planejamento, coordenação de pesquisa, elaboração de certidões e pareceres, além de fazer conferências e redação de documentos. Também pode fazer laudos e tarefas de natureza e grau de complexidade correlatos.

Área administrativa: é responsável por fazer contagem antes da sentença ou do despacho definitivo, por meio da ordem do juiz. Também conta os juros nas ações de dívidas e calcula o pagamento de impostos, além de elaborar laudos de avaliação e expede certidões de atos e documentações de sua exclusiva competência.

Apoio especializado: tem o objetivo de trabalhar em benefício da instituição de trabalho, sendo responsável pela comunicação do conselho de classe e demais instituições envolvidas.

Na última semana, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) lançou o edital nº 14/2025 para seu novo concurso público, voltado à formação de cadastro de reserva para os cargos de analista e técnico judiciário. Os salários chegam a R$ 9.226,01, além de benefícios. 

As inscrições estarão abertas de 1º a 26 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição será de R$ 270,84 para nível superior e R$ 118,79 para nível médio.

Podem concorrer ao cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativo-Judiciária candidatos com nível médio completo. Para Analista Judiciário, é exigido nível superior, nas áreas Administrativa ou Judiciária, conforme o edital. Também é necessário ter 18 anos completos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e atender às demais exigências do edital.

TJ-RS abre concurso

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil por Captura de tela
TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil por Captura de tela
TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil por Captura de tela
TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil por Captura de tela
TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil por Captura de tela
1 de 5
TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil por Captura de tela

A seleção será composta por prova objetiva, com 80 questões de múltipla escolha. As provas serão aplicadas em dois domingos:

23 de novembro para Analistas (nível superior);

30 de novembro para Técnicos (nível médio).

As questões abordarão disciplinas como Língua Portuguesa, Legislação, Raciocínio Lógico, Noções de Análise de Dados e Inteligência Artificial, além de conteúdos específicos para cada área.

Os aprovados serão chamados conforme a necessidade do Tribunal durante a validade do concurso, que será de dois anos, prorrogáveis por igual período. A posse garante regime estatutário, estabilidade após três anos de estágio probatório e possibilidade de progressão na carreira.

Além do salário de até R$ 9.226,01, os servidores terão auxílio-alimentação, auxílio-saúde, gratificações previstas em lei e plano de carreira, além da estabilidade no serviço público.

Leia mais

Imagem - Hemoba abre processo seletivo com cerca de 200 vagas e salários de até R$ 6 mil

Hemoba abre processo seletivo com cerca de 200 vagas e salários de até R$ 6 mil

Imagem - Conselho Regional de Medicina abre concurso público com salários de até R$ 9,5 mil

Conselho Regional de Medicina abre concurso público com salários de até R$ 9,5 mil

Imagem - Procuradoria-geral abre concurso público com salários iniciais de R$ 36 mil

Procuradoria-geral abre concurso público com salários iniciais de R$ 36 mil

Mais recentes

Imagem - Tribunal Federal publica edital com vagas para juiz e salários iniciais de até R$ 37 mil

Tribunal Federal publica edital com vagas para juiz e salários iniciais de até R$ 37 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Prefeitura abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 9,4 mil
Imagem - Amizades fortalecem os negócios e o bem-estar no trabalho

Amizades fortalecem os negócios e o bem-estar no trabalho

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua