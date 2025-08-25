EMPREGO

O que faz um analista judiciário? Concurso do TJ tem vagas com salários de até R$ 9,2 mil

Inscrições começam em 1º de setembro; vagas são para o Rio Grande do Sul

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:46

Cargo popular em concursos do Poder Judiciário, o analista está presente entre todos os Tribunais de Justiça e Tribunais Federais. É conhecido por exercer funções de assessoria a conteúdo jurídico ou por fazer parte das diversas profissões que contribuem para o funcionamento dos tribunais. Os salários são competitivos e podem chegar até R$ 9,4 mil, dependendo do foro e da região.

Um analista judiciário pode atuar basicamente de três formas. Confira abaixo:

Área jurídica: será responsável pelo planejamento, coordenação de pesquisa, elaboração de certidões e pareceres, além de fazer conferências e redação de documentos. Também pode fazer laudos e tarefas de natureza e grau de complexidade correlatos.

Área administrativa: é responsável por fazer contagem antes da sentença ou do despacho definitivo, por meio da ordem do juiz. Também conta os juros nas ações de dívidas e calcula o pagamento de impostos, além de elaborar laudos de avaliação e expede certidões de atos e documentações de sua exclusiva competência.

Apoio especializado: tem o objetivo de trabalhar em benefício da instituição de trabalho, sendo responsável pela comunicação do conselho de classe e demais instituições envolvidas.

Na última semana, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) lançou o edital nº 14/2025 para seu novo concurso público, voltado à formação de cadastro de reserva para os cargos de analista e técnico judiciário. Os salários chegam a R$ 9.226,01, além de benefícios.

As inscrições estarão abertas de 1º a 26 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição será de R$ 270,84 para nível superior e R$ 118,79 para nível médio.

Podem concorrer ao cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativo-Judiciária candidatos com nível médio completo. Para Analista Judiciário, é exigido nível superior, nas áreas Administrativa ou Judiciária, conforme o edital. Também é necessário ter 18 anos completos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e atender às demais exigências do edital.

A seleção será composta por prova objetiva, com 80 questões de múltipla escolha. As provas serão aplicadas em dois domingos:

23 de novembro para Analistas (nível superior);

30 de novembro para Técnicos (nível médio).

As questões abordarão disciplinas como Língua Portuguesa, Legislação, Raciocínio Lógico, Noções de Análise de Dados e Inteligência Artificial, além de conteúdos específicos para cada área.

Os aprovados serão chamados conforme a necessidade do Tribunal durante a validade do concurso, que será de dois anos, prorrogáveis por igual período. A posse garante regime estatutário, estabilidade após três anos de estágio probatório e possibilidade de progressão na carreira.