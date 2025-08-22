TOCANTINS

Procuradoria-geral abre concurso público com salários iniciais de R$ 36 mil

São 10 vagas para o cargo de procurador

Millena Marques

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:00

Estudo para concurso Crédito: Shutterstock

A Procuradoria-Geral do Estado de Tocantins (PGE-TO) publicou, na última terça-feira (19), o edital do 4º concurso público de provas e títulos para provimento de cargos na carreira de Procurador do Estado – Nível I. O certame oferece 10 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

A banca organizadora do certame é a Fundação Carlos Chagas (FCC), a mesma que realizou o último concurso promovido pela instituição em 2017. Do total de vagas, seis são para ampla concorrência; uma destinada à pessoa com deficiência; uma destinada a pretos e pardos; uma para indígenas; e uma para quilombolas.

O período para a realização das inscrições será de 25 de agosto a 19 de setembro, exclusivamente via internet, com valor de R$ 295. A remuneração inicial prevista é de R$ 36.882,86.

O concurso será realizado em três fases: a primeira, com prova objetiva, está prevista para o dia 2 de novembro. Já a segunda, discursiva, deverá ocorrer em 18 de janeiro de 2026. A última, a análise de títulos, está prevista para março. A divulgação do resultado deve acontecer em 22 de maio de 2026.

