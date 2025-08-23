OPORTUNIDADE

Conselho Regional de Medicina abre concurso público com salários de até R$ 9,5 mil

Vagas são para advogados, analista e assistente técnico

Millena Marques

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 13:00

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) anunciou um concurso público para preencher três vagas para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades são para advogados, analista e assistente técnico. As inscrições serão abertas no próximo dia 1º e vão até 30 de setembro.

Confira as oportunidades: Advogado (1 vaga); Profissional Analista Superior - PAS Administrador; Profissional Assistente Técnico I - PAT I (2 vagas); Profissional Assistente Técnico III - PAT III.

Os profissionais devem exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 3.546,22 e R$ 9.585,88. As taxas de inscrições custam de R$ 52,50 a R$ 53,00.

Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva e prova discursiva, previstas para serem aplicadas no dia 2 de novembro de 2025. O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação, com possibilidade de prorrogação uma única vez por igual período.