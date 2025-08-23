Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conselho Regional de Medicina abre concurso público com salários de até R$ 9,5 mil

Vagas são para advogados, analista e assistente técnico

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 13:00

Concurso público está aberto em prefeitura
Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) anunciou um concurso público para preencher três vagas para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades são para advogados, analista e assistente técnico. As inscrições serão abertas no próximo dia 1º e vão até 30 de setembro.

Confira as oportunidades: Advogado (1 vaga); Profissional Analista Superior - PAS Administrador; Profissional Assistente Técnico I - PAT I (2 vagas); Profissional Assistente Técnico III - PAT III.

Os profissionais devem exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 3.546,22 e R$ 9.585,88. As taxas de inscrições custam de R$ 52,50 a R$ 53,00.

Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva e prova discursiva, previstas para serem aplicadas no dia 2 de novembro de 2025. O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação, com possibilidade de prorrogação uma única vez por igual período.

Detalhes de concurso do Cremepe

Detalhes de concurso do Cremepe por Reprodução
Detalhes de concurso do Cremepe por Reprodução
Detalhes de concurso do Cremepe por Reprodução
1 de 3
Detalhes de concurso do Cremepe por Reprodução

Leia mais

Imagem - Procuradoria-geral abre concurso público com salários iniciais de R$ 36 mil

Procuradoria-geral abre concurso público com salários iniciais de R$ 36 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil

Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil

Imagem - Concursos que só exigem nível fundamental têm vagas abertas e salários de até R$ 3,7 mil

Concursos que só exigem nível fundamental têm vagas abertas e salários de até R$ 3,7 mil

Mais recentes

Imagem - Tribunal Federal publica edital com vagas para juiz e salários iniciais de até R$ 37 mil

Tribunal Federal publica edital com vagas para juiz e salários iniciais de até R$ 37 mil
Imagem - O que faz um analista judiciário? Concurso do TJ tem vagas com salários de até R$ 9,2 mil

O que faz um analista judiciário? Concurso do TJ tem vagas com salários de até R$ 9,2 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Prefeitura abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua