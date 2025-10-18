TAROT

Últimos dias de outubro terão revelações, encerramentos e escolhas que mudam destinos; veja previsão dos 12 signos

As cartas falam de liberdade, mas também de responsabilidade com o que se deseja construir daqui para frente

Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 04:00

O tarot anuncia que a reta final de outubro será marcada por encerramentos, reflexões e decisões que podem mudar o rumo de muitos signos. A energia que domina o fim do mês traz um clima de avaliação, como se o universo estivesse testando a clareza e a coragem de cada um antes da chegada de um novo ciclo. As cartas falam de liberdade, mas também de responsabilidade com o que se deseja construir daqui para frente.

Entre recomeços e cortes necessários, o período pede sabedoria para escolher o que fica e o que deve ser deixado para trás. As cartas mostram que o fim de outubro será uma espécie de “filtro energético”, revelando quais relações, planos e parcerias ainda vibram na mesma sintonia que o seu coração.

Áries entra num momento de oportunidades e desafios. Uma proposta tentadora pode surgir, exigindo coragem e discernimento. O tarot aconselha a não agir por impulso, mas também a não deixar o medo paralisar. O segredo está em equilibrar entusiasmo com razão.

Touro será levado a refletir sobre valores e lealdades. Parcerias e acordos precisam ser analisados com calma. Há chances de bons resultados, desde que as decisões sejam guiadas pela intuição e não pela pressão externa. As cartas pedem paciência e atenção aos detalhes.

Gêmeos encerra o mês com lições sobre coerência. É hora de alinhar palavras e atitudes, revisitar promessas antigas e cumprir o que foi deixado para depois. O tarot mostra que o aprendizado vem quando se escolhe agir com verdade, mesmo que isso custe desconforto momentâneo.

Câncer é chamado à honestidade emocional. O tarot revela que evitar conversas ou adiar escolhas só aumenta o peso interno. É tempo de encarar o que incomoda, curar feridas antigas e abrir espaço para algo novo florescer. O encerramento de um ciclo pode ser, na verdade, o início de uma fase mais leve.

Leão vive um momento fértil e criativo. As cartas indicam retomadas, boas notícias e novas oportunidades. Projetos ganham força, e o brilho pessoal se intensifica. O alerta é apenas para não abraçar tudo ao mesmo tempo e acabar dispersando energia. Planejamento é a chave.

Virgem passa por um processo de cura e reconstrução. O tarot mostra que o fim de outubro é ideal para redefinir prioridades e se reaproximar de quem realmente importa. A sensibilidade aumenta, e o autoconhecimento se torna seu maior aliado. Use o silêncio como ferramenta de sabedoria.

Libra sente o peso da mudança, mas também o alívio da libertação. As cartas pedem desapego, principalmente de situações que não têm mais espaço na nova fase que se aproxima. O tarot lembra que reconstruir exige coragem, mas o resultado será estabilidade e leveza.

Escorpião mergulha em um período de revelações. Emoções profundas vêm à tona e pedem acolhimento. É o momento de reconhecer o que precisa ser transformado e o que merece renascer. O tarot alerta para não deixar a intensidade virar impulsividade.

Sagitário é convidado a olhar para o passado com maturidade. Projetos antigos podem retornar, mas o tarot pede discernimento para entender o que ainda faz sentido. Há chances de sucesso se houver foco e realismo. Evite se dispersar em promessas vagas.

Capricórnio encerra o mês com força e clareza. As cartas indicam estabilidade no campo profissional e decisões importantes sendo tomadas. O desafio será não carregar tudo sozinho. Dividir responsabilidades trará mais resultados e menos desgaste.

Aquário passa por um período de realinhamento. O tarot mostra convites e oportunidades que exigem reflexão. Antes de dizer “sim”, escute sua intuição. O universo pode estar testando sua coerência entre sonho e ação.

Peixes vive uma fase de recolhimento e reorganização emocional. As cartas indicam que o fim de outubro trará introspecção, mas também sabedoria. É hora de se afastar do barulho e ouvir o que o coração realmente quer dizer.

