Três signos vão receber propostas tentadoras neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

O universo abre caminhos, mas também testa intenções

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:00

Astrologia, zodíaco, signo e horóscopo
Astrologia, zodíaco, signo e horóscopo Crédito: Divulgação

O fim de semana promete mexer com as emoções e com as decisões de Áries, Gêmeos e Sagitário. Segundo os anjos que os acompanham, o período entre sábado (18) e domingo (19) trará oportunidades inesperadas, convites sedutores e escolhas que exigem atenção redobrada. O universo abre caminhos, mas também testa intenções. Nem tudo o que brilha é ouro, e é justamente por isso que os alertas espirituais chegam agora.

Áries pode ser surpreendido por uma proposta ligada ao trabalho ou a um antigo relacionamento. Algo que parecia encerrado pode ressurgir com força, despertando curiosidade e desejo. O anjo que o protege, porém, pede calma: antes de aceitar, observe o quanto essa oferta realmente acrescenta à sua caminhada. Há risco de agir por impulso e se arrepender depois. Escute a intuição, não a pressa.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Gêmeos entra em um campo de fortes tentações. O anjo deste signo revela que o charme e o magnetismo estarão em alta, atraindo pessoas e situações que prometem intensidade. No entanto, é preciso discernimento. O fim de semana trará convites irresistíveis, mas também armadilhas sutis. Se o coração pedir algo novo, vá, mas com os olhos abertos. A energia do momento é poderosa, mas também instável.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Sagitário, por sua vez, pode ser testado com uma proposta profissional ou financeira que parece perfeita demais. Seu anjo alerta para o perigo das promessas fáceis e dos acordos feitos às pressas. Leia tudo, observe os detalhes e não se deixe levar pelo entusiasmo. Há oportunidades reais surgindo, mas apenas as que estiverem alinhadas à sua verdade trarão frutos duradouros.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Os anjos reforçam que este fim de semana não é sobre dizer “sim” a tudo, e sim sobre reconhecer o que realmente vibra com o propósito de cada um. Áries, Gêmeos e Sagitário estão sob uma influência de poder e sedução, mas o verdadeiro teste será de sabedoria. Antes de decidir, respire, ore e confie: a proposta certa virá acompanhada de paz, não de dúvida.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

