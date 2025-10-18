Samara Felippo paga R$ 21 mil a Mario Frias e encerra disputa judicial por postagem ofensiva

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 12:18
A briga judicial entre Samara Felippo e Mario Frias chegou oficialmente ao fim. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a atriz efetuou o pagamento da indenização ao ex-ator e político, encerrando uma disputa que já durava meses.
O processo teve início após Samara publicar no Instagram uma foto de Mario Frias acompanhada de emojis considerados ofensivos. O caso resultou em condenação por danos morais, inicialmente fixada em R$ 15 mil, mas que acabou aumentando com a inclusão de juros, multas e honorários.
Samara Felippo e Mario Frias
Em setembro, Mario Frias deu início à execução da sentença e, em poucos dias, Samara apresentou o comprovante de pagamento no valor aproximado de R$ 21 mil, quitando a dívida e encerrando a questão.