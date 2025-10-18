JUSTIÇA

Samara Felippo paga R$ 21 mil a Mario Frias e encerra disputa judicial por postagem ofensiva

Atriz pagou cerca de R$ 21 mil ao ex-ator após ser condenada por postagem considerada ofensiva nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 12:18

Samara Felippo quita indenização a Mario Frias e encerra processo Crédito: Reprodução

A briga judicial entre Samara Felippo e Mario Frias chegou oficialmente ao fim. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a atriz efetuou o pagamento da indenização ao ex-ator e político, encerrando uma disputa que já durava meses.

O processo teve início após Samara publicar no Instagram uma foto de Mario Frias acompanhada de emojis considerados ofensivos. O caso resultou em condenação por danos morais, inicialmente fixada em R$ 15 mil, mas que acabou aumentando com a inclusão de juros, multas e honorários.

