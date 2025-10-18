Mariana Godoy comete gafe ao vivo e confunde Record com Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11:28
Mariana Godoy protagonizou uma situação inusitada nesta sexta-feira (17) durante o Jornal da Record. Ao anunciar a transmissão da partida entre Vasco e Fluminense, a apresentadora se confundiu e mencionou a Globo, emissora onde trabalhou por mais de 20 anos, antes de corrigir rapidamente para a Record.
O momento causou risos na bancada. O colega Edu Ribeiro reagiu com uma careta e fechando os olhos, enquanto Mariana tentava se corrigir: “Vasco x Fluminense será transmitido aqui na Globo… Na Record… Na segunda-feira, a partir das sete e meia da noite”.
Mariana Godoy
O erro repercutiu rapidamente nas redes sociais, com internautas brincando sobre a gafe, sugerindo que poderia ter sido “proposital” ou uma “estratégia para gerar meme”.
A confusão chamou atenção por causa da trajetória de Mariana Godoy na televisão. A jornalista trabalhou na Globo entre 1992 e 2014, passando por funções de repórter e apresentadora. Depois, atuou na RedeTV! e na Band, antes de assumir, em 2021, a bancada do principal telejornal da Record.