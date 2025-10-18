Acesse sua conta
Renato Góes abre o jogo sobre bastidores de 'Vale Tudo' e desentendimentos entre Taís Araújo e Manuela Dias

Ator comenta críticas à novela, relações no elenco e conversa franca com a autora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 10:20

Renato Góes
Renato Góes Crédito: Reprodução/TV Globo

Renato Góes se despediu de Ivan, seu personagem em Vale Tudo, na sexta-feira (17), durante uma festa organizada pela autora Manuela Dias, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, o ator falou sobre o encerramento da trama e as situações de tensão que surgiram nos bastidores.

“Foi emocionante. Senti que vivi uma trajetória incrível. Minhas colegas Taís [Araújo], Carol [Dieckmann] e Paolla [Oliveira] me acolheram de forma única e contribuíram para meu personagem de um jeito muito generoso”, disse Renato sobre a experiência no elenco.

Casamento de Ivan e Raquel

Ivan e Raquel por Reprodução/TV Globo
Ivan e Raquel por Reprodução/TV Globo
Ivan e Raquel por Reprodução/TV Globo
Ivan e Raquel por Reprodução/TV Globo
Ivan e Raquel por Reprodução/TV Globo
Ivan e Raquel por Reprodução/TV Globo
Ivan e Raquel por Reprodução/TV Globo
1 de 7
Ivan e Raquel por Reprodução/TV Globo

O intérprete de Ivan também falou sobre os momentos de repercussão negativa.“No começo, parecia que falar mal rendia mais que elogiar. Recebemos muitas críticas, mas isso só reforçou minha vontade de fazer melhor. Sempre acreditei no potencial de Vale Tudo e fiquei feliz em ver o projeto se consolidar”.

Questionado sobre a entrevista de Taís Araújo comentando sua insatisfação com o rumo da personagem, Renato esclareceu que conflitos são naturais quando há empenho e dedicação. “Quando uma atriz e uma autora estão tão envolvidas, é normal que surjam debates sobre o que pode melhorar. Foi uma conversa honesta e resolvida com respeito. Se todos ficassem calados, aí sim seria um problema”.

Ele contou ainda que também fez questionamentos à autora sobre seu próprio papel, e que todas as observações foram bem recebidas. “Cada dúvida ou sugestão foi acolhida. Tanto a Taís quanto a Manuela demonstram paixão pelo trabalho, e no final, o resultado foi incrível, desafiador e prazeroso ao mesmo tempo”.

Renato concluiu sua análise sobre as pequenas tensões da produção. “No fim das contas, podemos até escorregar, mas sempre buscamos agir com compreensão e respeito. O saldo é positivo e cheio de aprendizado”.

