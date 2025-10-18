ÚLTIMO CAPÍTULO

Debora Bloch mostra bastidores da falsa morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Atriz brincou com colega de cena e recebeu reações divertidas (e indignadas) dos fãs

Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 09:34

Débora Bloch revela bastidores da falsa morte de Odete Roitman em Vale Tudo Crédito: Reprodução/Instagram

Débora Bloch levou bom humor aos bastidores de Vale Tudo ao mostrar os bastidores da cena mais comentada da novela: a falsa morte de Odete Roitman. A vilã, dada como morta após levar um tiro de Marco Aurélio (Alexandre Nero), acabou sobrevivendo graças a Freitas (Luis Lobianco).

A atriz compartilhou cliques ao lado do colega de elenco e se divertiu com a repercussão: “Quem tem amigo tem tudo, Luís Lobianco”, escreveu na legenda.

Nos comentários, colegas e fãs reagiram à publicação. Helena Fernandes elogiou: “Maravilhosa” , enquanto seguidores brincaram com o desfecho inusitado. “Odete salvou a novela inteira, nossa loba está VIVA, meu bem”, escreveu uma fã.

Mas nem todo mundo aprovou o retorno. Alguns internautas criticaram a sequência e apontaram “furos” na trama. “Até parece que uma pessoa que levou um tiro à queima-roupa ia sobreviver…”, comentou uma seguidora. Outros defenderam o clima de ficção: “Tudo é possível quando se trata de novela”, disse outro perfil.