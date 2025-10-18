Debora Bloch mostra bastidores da falsa morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 09:34
Débora Bloch levou bom humor aos bastidores de Vale Tudo ao mostrar os bastidores da cena mais comentada da novela: a falsa morte de Odete Roitman. A vilã, dada como morta após levar um tiro de Marco Aurélio (Alexandre Nero), acabou sobrevivendo graças a Freitas (Luis Lobianco).
A atriz compartilhou cliques ao lado do colega de elenco e se divertiu com a repercussão: “Quem tem amigo tem tudo, Luís Lobianco”, escreveu na legenda.
Falsa morte de Odete Roitman
Nos comentários, colegas e fãs reagiram à publicação. Helena Fernandes elogiou: “Maravilhosa” , enquanto seguidores brincaram com o desfecho inusitado. “Odete salvou a novela inteira, nossa loba está VIVA, meu bem”, escreveu uma fã.
Mas nem todo mundo aprovou o retorno. Alguns internautas criticaram a sequência e apontaram “furos” na trama. “Até parece que uma pessoa que levou um tiro à queima-roupa ia sobreviver…”, comentou uma seguidora. Outros defenderam o clima de ficção: “Tudo é possível quando se trata de novela”, disse outro perfil.
No episódio final, Odete acorda dentro da ambulância, é operada em uma clínica clandestina e, com ajuda de Freitas, foge do país. Antes de partir, deixa uma frase à altura de sua fama: “Au revoir, Brasil. Odete Roitman sempre volta.”