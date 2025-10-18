Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ilê Aiyê lança tema do Carnaval 2026 com show no Pelourinho neste sábado (18)

Bahia e Rio se unem em celebração à ancestralidade com o lançamento do tema do Ilê Aiyê para o Carnaval 2026.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 08:37

Ilê Aiyê revela novo tema em noite de música e ancestralidade no Pelourinho.
Ilê Aiyê revela novo tema em noite de música e ancestralidade no Pelourinho. Crédito: Divulgação

O Ilê Aiyê apresenta amanhã (18) o tema que vai guiar o Mais Belo dos Belos no Carnaval 2026. A festa começa às 20h no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, com a força da Band’Aiyê, a energia da banda Orisun e a participação especial da Escola de Samba União de Maricá, direto do Rio de Janeiro. O evento celebra a ancestralidade e a cultura negra, unindo Bahia e Rio em uma noite de música, dança e resistência.

O tema deste ano, “Turbantes e Cocares: a história de resistência do povo afro e indígena de Maricá”, não é apenas inspiração para fantasias e músicas. Desde sua fundação em 1974, o Ilê transforma o Carnaval em espaço de afirmação da identidade negra, valorização da ancestralidade africana e combate ao racismo. Cada tema do bloco carrega mensagens de pertencimento, memória coletiva e conscientização social.

Ilê Aiyê

Ilê Aiyê revela novo tema em noite de música e ancestralidade no Pelourinho. por Divulgação
Ilê Aiyê revela novo tema em noite de música e ancestralidade no Pelourinho. por Divulgação
Ilê Aiyê revela novo tema em noite de música e ancestralidade no Pelourinho. por Divulgação
Ilê Aiyê revela novo tema em noite de música e ancestralidade no Pelourinho. por Divulgação
Ilê Aiyê revela novo tema em noite de música e ancestralidade no Pelourinho. por Divulgação
1 de 5
Ilê Aiyê revela novo tema em noite de música e ancestralidade no Pelourinho. por Divulgação

Para o presidente do Ilê Aiyê, Antônio Carlos Vovô, o Carnaval funciona como uma “sala de aula a céu aberto”. Ele reforça que o tema conecta estética, música e mensagem, mantendo viva a tradição do bloco como movimento cultural e político.

A União de Maricá promete roubar a cena com seu samba-enredo, exaltando a joalheria negra e os balangandãs, símbolos de poder e liberdade para mulheres negras no Brasil colonial e durante a escravidão. A escola já levou a religiosidade afro-brasileira para a avenida em 2025 e seguirá destacando a herança africana no próximo Carnaval.

O evento é realizado pela Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê, com apoio do Governo Federal, produção da Caderno 2 Produções, patrocínio da Neoenergia e do Grupo Belov, por meio da Lei Rouanet.

Serviço:

Lançamento Tema Carnaval 2026 do Ilê Aiyê

Data: 18 de outubro (sábado)

Horário: 20h | Portões abrem às 19h

Local: Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho

Atrações: Band’Aiyê, Orisun e Escola de Samba União de Maricá

Ingressos: Clique aqui

Valores 1° lote: Inteira R$120 | Meia R$60 | Promoção Clube Correio R$72

Obs.: promoção para assinantes do Clube Correio exige apresentação de cartão e RG.

Leia mais

Imagem - Daniela Mercury lança 'Cirandaia' e explora política, amor e resistência em novo álbum

Daniela Mercury lança 'Cirandaia' e explora política, amor e resistência em novo álbum

Imagem - Justiça encontra apenas R$ 33,98 em conta de Chiquinho Scarpa após condenação por dívida médica

Justiça encontra apenas R$ 33,98 em conta de Chiquinho Scarpa após condenação por dívida médica

Imagem - Aos 91 anos, Brigitte Bardot é internada em estado grave e passa por cirurgia na França

Aos 91 anos, Brigitte Bardot é internada em estado grave e passa por cirurgia na França

Tags:

Música Cultura axé Music ilê Aiyê

Mais recentes

Imagem - Léo Pereira vence Tainá Castro na Justiça; ex terá de pagar R$ 200 mil

Léo Pereira vence Tainá Castro na Justiça; ex terá de pagar R$ 200 mil
Imagem - 'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!

'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!
Imagem - Dia do Médico: veja mensagens para enviar para o WhatsApp de quem cuida de você ou algum ente querido

Dia do Médico: veja mensagens para enviar para o WhatsApp de quem cuida de você ou algum ente querido

MAIS LIDAS

Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos
01

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos

Imagem - Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil
02

Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil

Imagem - Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)
03

Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
04

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil