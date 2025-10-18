CULTURA

Ilê Aiyê lança tema do Carnaval 2026 com show no Pelourinho neste sábado (18)

Bahia e Rio se unem em celebração à ancestralidade com o lançamento do tema do Ilê Aiyê para o Carnaval 2026.

Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 08:37

Ilê Aiyê revela novo tema em noite de música e ancestralidade no Pelourinho. Crédito: Divulgação

O Ilê Aiyê apresenta amanhã (18) o tema que vai guiar o Mais Belo dos Belos no Carnaval 2026. A festa começa às 20h no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, com a força da Band’Aiyê, a energia da banda Orisun e a participação especial da Escola de Samba União de Maricá, direto do Rio de Janeiro. O evento celebra a ancestralidade e a cultura negra, unindo Bahia e Rio em uma noite de música, dança e resistência.

O tema deste ano, “Turbantes e Cocares: a história de resistência do povo afro e indígena de Maricá”, não é apenas inspiração para fantasias e músicas. Desde sua fundação em 1974, o Ilê transforma o Carnaval em espaço de afirmação da identidade negra, valorização da ancestralidade africana e combate ao racismo. Cada tema do bloco carrega mensagens de pertencimento, memória coletiva e conscientização social.

Para o presidente do Ilê Aiyê, Antônio Carlos Vovô, o Carnaval funciona como uma “sala de aula a céu aberto”. Ele reforça que o tema conecta estética, música e mensagem, mantendo viva a tradição do bloco como movimento cultural e político.

A União de Maricá promete roubar a cena com seu samba-enredo, exaltando a joalheria negra e os balangandãs, símbolos de poder e liberdade para mulheres negras no Brasil colonial e durante a escravidão. A escola já levou a religiosidade afro-brasileira para a avenida em 2025 e seguirá destacando a herança africana no próximo Carnaval.

O evento é realizado pela Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê, com apoio do Governo Federal, produção da Caderno 2 Produções, patrocínio da Neoenergia e do Grupo Belov, por meio da Lei Rouanet.

Serviço:

Lançamento Tema Carnaval 2026 do Ilê Aiyê

Data: 18 de outubro (sábado)

Horário: 20h | Portões abrem às 19h

Local: Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho

Atrações: Band’Aiyê, Orisun e Escola de Samba União de Maricá

Ingressos: Clique aqui

Valores 1° lote: Inteira R$120 | Meia R$60 | Promoção Clube Correio R$72