Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça encontra apenas R$ 33,98 em conta de Chiquinho Scarpa após condenação por dívida médica

Socialite nega bloqueio judicial e diz ter mais de R$ 13 mil no banco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:33

Conde Chiquinho Scarpa diz que mantém mais de R$ 13 mil em conta e contesta bloqueio judicial.
Socialite diz que mantém mais de R$ 13 mil em conta e contesta bloqueio judicial. Crédito: Reprodução

O nome de Chiquinho Scarpa voltou a circular na Justiça, e o saldo não é dos melhores. O socialite, famoso por seu estilo de vida luxuoso e declarações polêmicas, foi alvo de um bloqueio judicial em uma ação de cobrança no valor de R$ 264,2 mil, movida por uma clínica médica em São Paulo.

Ao cumprir a decisão, a 40ª Vara Cível da capital paulista localizou apenas R$ 33,98 nas contas bancárias de Chiquinho, conforme informou a advogada da parte credora. O processo já foi concluído, sem possibilidade de recurso.

Procurado, Scarpa negou ter tido suas contas bloqueadas e apresentou um comprovante de saldo de R$ 13.909, contestando o valor divulgado. Segundo ele, o número divulgado pela defesa da clínica não corresponde à realidade.

Conde Chiquinho Scarpa

Conde Chiquinho Scarpa por Reprodução
Conde Chiquinho Scarpa por Reprodução
Conde Chiquinho Scarpa por Reprodução
Conde Chiquinho Scarpa por Reprodução
1 de 4
Conde Chiquinho Scarpa por Reprodução

A disputa judicial contrasta com a imagem de luxo que sempre acompanhou o conde, conhecido por declarações excêntricas, como a vez em que afirmou ter “enterrado” um carro de luxo no jardim de sua mansão.

Mesmo em meio à controvérsia, Chiquinho manteve o bom humor ao comentar o assunto em suas redes sociais, afirmando que “dinheiro vai e vem, mas elegância é para sempre”.

Leia mais

Imagem - André Marques volta à TV ao lado de Angélica e diz que aceitou convite sem pensar: 'Nem perguntei salário'

André Marques volta à TV ao lado de Angélica e diz que aceitou convite sem pensar: 'Nem perguntei salário'

Imagem - Que horas começa 'Vale Tudo'? Globo edita final do último capítulo poucas horas antes da exibição

Que horas começa 'Vale Tudo'? Globo edita final do último capítulo poucas horas antes da exibição

Imagem - Aos 91 anos, Brigitte Bardot é internada em estado grave e passa por cirurgia na França

Aos 91 anos, Brigitte Bardot é internada em estado grave e passa por cirurgia na França

Tags:

Conde Chiquinho Scarpa

Mais recentes

Imagem - Quer atrair o que deseja mais rápido? Descubra o segredo que ninguém te contou

Quer atrair o que deseja mais rápido? Descubra o segredo que ninguém te contou
Imagem - Maíra Cardi revela ter contratado secretária lésbica para o marido: 'Quer me chamar de abusiva, pode chamar'

Maíra Cardi revela ter contratado secretária lésbica para o marido: 'Quer me chamar de abusiva, pode chamar'
Imagem - André Marques volta à TV ao lado de Angélica e diz que aceitou convite sem pensar: 'Nem perguntei salário'

André Marques volta à TV ao lado de Angélica e diz que aceitou convite sem pensar: 'Nem perguntei salário'

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja