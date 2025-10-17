O CONDE FALIU?

Justiça encontra apenas R$ 33,98 em conta de Chiquinho Scarpa após condenação por dívida médica

Socialite nega bloqueio judicial e diz ter mais de R$ 13 mil no banco

O nome de Chiquinho Scarpa voltou a circular na Justiça, e o saldo não é dos melhores. O socialite, famoso por seu estilo de vida luxuoso e declarações polêmicas, foi alvo de um bloqueio judicial em uma ação de cobrança no valor de R$ 264,2 mil, movida por uma clínica médica em São Paulo.

Ao cumprir a decisão, a 40ª Vara Cível da capital paulista localizou apenas R$ 33,98 nas contas bancárias de Chiquinho, conforme informou a advogada da parte credora. O processo já foi concluído, sem possibilidade de recurso.

Procurado, Scarpa negou ter tido suas contas bloqueadas e apresentou um comprovante de saldo de R$ 13.909, contestando o valor divulgado. Segundo ele, o número divulgado pela defesa da clínica não corresponde à realidade.

A disputa judicial contrasta com a imagem de luxo que sempre acompanhou o conde, conhecido por declarações excêntricas, como a vez em que afirmou ter “enterrado” um carro de luxo no jardim de sua mansão.