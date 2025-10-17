Acesse sua conta
André Marques volta à TV ao lado de Angélica e diz que aceitou convite sem pensar: 'Nem perguntei salário'

Apresentador retorna às telas no programa do GNT após três anos fora da televisão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:43

André Marques e Angélica voltam a trabalhar juntos no novo programa “Angélica Ao Vivo”
André Marques e Angélica voltam a trabalhar juntos no novo programa “Angélica Ao Vivo” Crédito: Bella Pinheiro/GNT

Depois de três anos longe da TV, André Marques está de volta, e em boa companhia. O apresentador integra o elenco de “Angélica Ao Vivo”, nova atração do GNT, que estreou na quinta-feira (16). A produção marca o reencontro do ex-global com Angélica e Aline Wirley, em um formato leve e descontraído que mistura conversa, música e boa comida.

André será o responsável por preparar os pratos servidos aos convidados durante as entrevistas. “Angélica me ligou contando que o programa teria gastronomia e eu ia cozinhar. Nem quis saber de salário ou detalhes, só falei que tava dentro”, revelou o apresentador, que é apaixonado por culinária.

Angélica Ao VIvo

Grazi, Murilo e Tatá foram os convidados do "Angélica Ao Vivo" por Reprodução/GNT/Globoplay
Grazi, Murilo e Tatá foram os convidados do "Angélica Ao Vivo" por Reprodução/GNT/Globoplay
Grazi, Murilo e Tatá foram os convidados do "Angélica Ao Vivo" por Reprodução/GNT/Globoplay
1 de 3
Grazi, Murilo e Tatá foram os convidados do "Angélica Ao Vivo" por Reprodução/GNT/Globoplay

De acordo com a diretora Daniela Gleiser, a ideia é transformar a cozinha em um ponto de encontro. “Nada de formalidade. É um jantar entre amigos, com travessas na mesa e todo mundo se servindo, como na casa de qualquer família brasileira.”

Animado com o novo desafio, André contou que cozinhar é sua forma preferida de demonstrar afeto. “Eu coloco a mão no alimento, passo minha energia e fico feliz em servir. Pra mim, o prazer é agradar os outros.”

O apresentador também comentou que só toparia voltar à TV em um projeto que envolvesse suas grandes paixões: “Eu disse que só voltaria se tivesse a ver com gastronomia, cachorros ou viagens.” Mesmo assim, recusou o convite para substituir Ana Paula Padrão no MasterChef antes de aceitar o chamado de Angélica.

O carinho pela colega, segundo ele, foi decisivo. “O que pesou foi o amor pelas pessoas envolvidas, não o dinheiro. É uma equipe que me acolhe, que conheço pelo nome. Me senti em casa de novo.”

O episódio de estreia contará com a participação de Grazi Massafera e Murilo Benício, estrelas da próxima novela das nove, Três Graças. O programa será exibido todas as quintas, às 22h30, no GNT, com os episódios também disponíveis para assinantes do Globoplay + Canais.

