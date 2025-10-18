CULTURA & EDUCAÇÃO

Festival Juá Literária transforma Juazeiro em cidade da leitura e reúne Arnaldo Antunes, Itamar Vieira Jr. e Mariana Aydar

Evento gratuito acontece de 22 a 25 de outubro e conta com mais de 80 atrações

Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 09:06

Juazeiro vira palco da arte e da leitura com o Festival Juá Literária Crédito: Divulgação

Juazeiro se prepara para viver quatro dias de imersão artística e literária com o Festival Juá Literária, que acontece entre 22 e 25 de outubro. Com entrada gratuita, o evento promete transformar a cidade do norte baiano em um verdadeiro polo da leitura e das artes, reunindo nomes como Arnaldo Antunes, Russo Passapusso, Letícia Sabatella, Xangai, Itamar Vieira Junior, Xico Sá, Ana Mametto, Maciel Melo e Mariana Aydar.

Idealizado pela Prefeitura de Juazeiro, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), o festival é uma culminância do programa Juá Literária, que vem promovendo, desde julho, uma série de ações de incentivo à leitura. O projeto inclui a distribuição de livros, oficinas, contações de histórias, formação de agentes literários e atividades com escritores adotados nas escolas municipais.

O curador do evento, Maviael Melo, explica que o festival é um desdobramento natural desse movimento de valorização da literatura. “A ideia de transformar Juazeiro em uma cidade da arte, da leitura, uma cidade leitora, nasce com o programa Juá Literária, que já começou com diversas atividades, com memórias, oficinas, contações de histórias e distribuição de livros”, diz.

Programação diversa e educativa

Durante os quatro dias de evento, a programação se espalhará por toda a cidade, da Orla II ao Centro de Cultura João Gilberto, passando pelos nove distritos e até o Rio São Francisco, com as Embarcações Poéticas, que levarão poesia e livros durante as travessias entre Juazeiro e Petrolina.

Serão cerca de 80 atrações, entre shows, mesas literárias, lançamentos de livros, teatro, cinema itinerante, carreta literária, praça do poeta e tenda infantil. Para Maviael, a curadoria foi pensada para refletir a pluralidade das linguagens artísticas:

Programação Festival Juá Literária 1 de 5

“Os critérios da curadoria foram trazer artistas de várias linguagens — da literatura, da música, do teatro e do cinema — e que pudessem mostrar como a arte e a leitura transformam o outro.”

Estudantes como protagonistas

O festival também tem como público principal os estudantes da rede municipal. “O festival tem como prioridade toda a classe estudantil de Juazeiro. Serão quase 26 mil alunos nesses quatro dias, além de suas famílias, que acabam se envolvendo também”, destaca o curador.

Ele ressalta que os alunos não serão apenas espectadores. “As crianças vão subir no palco, declamar, participar das aberturas. O palco vai estar aberto o tempo inteiro para essa participação ativa”, afirma.

Legado cultural para Juazeiro

Entre os destaques da programação estão mesas com Itamar Vieira Junior, Chico Sá, Maria Marighella e Cida Pedrosa, vencedora do Prêmio Jabuti, além de shows noturnos na Orla. Maviael acredita que o evento consolida Juazeiro como uma nova referência cultural no estado.

“O legado do Festival para Juazeiro é reforçar que a literatura, a leitura e a arte são caminhos para uma sociedade melhor, com uma juventude mais leitora e pensante.”

Ele celebra ainda o protagonismo da Bahia no cenário literário.“A Bahia hoje é o estado que mais investe em festas e feiras literárias, e o Juá Literária já chega como uma das maiores e mais marcantes.”