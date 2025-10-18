Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Supostos netos de Silvio Santos têm ação rejeitada por falta de provas

Pedido para reconhecimento de parentesco e participação na herança do apresentador não avançou na Justiça

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11:49

Silvio Santos
Silvio Santos Crédito: Reprodução

A Justiça paulista rejeitou o pedido de Hugo Sérgio Marques e Guilherme Augusto Marques, que buscavam ser reconhecidos como netos do apresentador Silvio Santos (1930-2024). A decisão, proferida na última sexta-feira (17) pela 11ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo, também negou a inclusão dos irmãos na partilha do patrimônio do comunicador.

Os dois são filhos de Hugo Sérgio Marques, que desde 1996 alegava ser filho biológico de Silvio Santos. O caso não avançou na época devido à falta de provas: o apresentador não compareceu a diversas audiências e se recusou a fazer exame de DNA. Hugo Sérgio faleceu em 2015, e a tentativa dos filhos de retomar o processo ocorreu em março de 2025, com pedido para exame genético via exumação ou material das filhas do apresentador.

Herdeiras de Silvio Santos

Herdeiras de Silvo Santos por Reprodução/Instagram
Íris, além de cuidar dos investimentos, segue atuando como autora de novelas infantis por Reprodução/Instagram
Cintia - diretora de teatro e artista plástica por Reprodução/Instagram
 Silvia - apresenta programas na emissora por Reprodução/Instagram
Daniela Abravanel - diretora-executiva e presidente do SBT por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel - apresentadora do “Programa Silvio Santos” por Reprodução/Instagram
Rebeca  - também apresenta programas na emissora. por Reprodução/Instagram
Renata - executiva no controle do patrimônio familiar por Reprodução/Instagram
1 de 8
Herdeiras de Silvo Santos por Reprodução/Instagram

As herdeiras Cintia, Silvia, Patricia, Rebeca e Renata Abravanel, representadas pelo advogado Luiz Kignel, contestaram o pedido, alegando que o caso já havia sido decidido e que uma nova ação violaria o princípio da coisa julgada. A juíza Claudia Caputo Bevilacqua Vieira acatou a argumentação e arquivou o processo.

Com a decisão, os autores foram condenados a pagar R$ 20 mil em honorários, embora tenham mantido o benefício da Justiça gratuita.

O patrimônio de Silvio Santos é estimado em R$ 6,4 bilhões, incluindo bens no exterior, sendo cerca de R$ 3,9 bilhões em imóveis, empresas e participações no Brasil. Os advogados dos irmãos ainda podem recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo e, se necessário, levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, alegando violação do direito à identidade genética.

Leia mais

Imagem - Mariana Godoy comete gafe ao vivo e confunde Record com Globo

Mariana Godoy comete gafe ao vivo e confunde Record com Globo

Imagem - 'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!

'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!

Imagem - Festival Juá Literária transforma Juazeiro em cidade da leitura e reúne Arnaldo Antunes, Itamar Vieira Jr. e Mariana Aydar

Festival Juá Literária transforma Juazeiro em cidade da leitura e reúne Arnaldo Antunes, Itamar Vieira Jr. e Mariana Aydar

Tags:

Silvio Santos

Mais recentes

Imagem - Adeus cravos e espinhas: 5 dicas para deixar sua pele limpa de uma vez por todas

Adeus cravos e espinhas: 5 dicas para deixar sua pele limpa de uma vez por todas
Imagem - Amor ou paixão passageira? Astrologia analisa se relação de Ana Castela e Zé Felipe vai dar certo

Amor ou paixão passageira? Astrologia analisa se relação de Ana Castela e Zé Felipe vai dar certo
Imagem - Dois signos terão que lidar com perdas neste sábado (18 de outubro); entenda o que os astros revelam

Dois signos terão que lidar com perdas neste sábado (18 de outubro); entenda o que os astros revelam

MAIS LIDAS

Imagem - Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção
01

Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção

Imagem - Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos
02

Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos

Imagem - Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)
03

Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 16 mortos e 16 feridos
04

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 16 mortos e 16 feridos