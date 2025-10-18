JUSTIÇA

Supostos netos de Silvio Santos têm ação rejeitada por falta de provas

Pedido para reconhecimento de parentesco e participação na herança do apresentador não avançou na Justiça

Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11:49

Silvio Santos Crédito: Reprodução

A Justiça paulista rejeitou o pedido de Hugo Sérgio Marques e Guilherme Augusto Marques, que buscavam ser reconhecidos como netos do apresentador Silvio Santos (1930-2024). A decisão, proferida na última sexta-feira (17) pela 11ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo, também negou a inclusão dos irmãos na partilha do patrimônio do comunicador.

Os dois são filhos de Hugo Sérgio Marques, que desde 1996 alegava ser filho biológico de Silvio Santos. O caso não avançou na época devido à falta de provas: o apresentador não compareceu a diversas audiências e se recusou a fazer exame de DNA. Hugo Sérgio faleceu em 2015, e a tentativa dos filhos de retomar o processo ocorreu em março de 2025, com pedido para exame genético via exumação ou material das filhas do apresentador.

As herdeiras Cintia, Silvia, Patricia, Rebeca e Renata Abravanel, representadas pelo advogado Luiz Kignel, contestaram o pedido, alegando que o caso já havia sido decidido e que uma nova ação violaria o princípio da coisa julgada. A juíza Claudia Caputo Bevilacqua Vieira acatou a argumentação e arquivou o processo.

Com a decisão, os autores foram condenados a pagar R$ 20 mil em honorários, embora tenham mantido o benefício da Justiça gratuita.