Antes da estreia: 10 coisas confirmadas sobre o BBB 26 que você precisa saber agora

Com novas dinâmicas, o Big Brother Brasil 26 promete revolucionar o formato

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:06

Tadeu Schmidt no Big Fone do BBB 24
Tadeu Schmidt no Big Fone do BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo/Manoella Mello

O Big Brother Brasil 26 já está batendo na porta e, antes mesmo da estreia marcada para 12 de janeiro, a Globo confirmou que a nova temporada será uma virada total no que o público conhece do reality.

Se você achava que o programa não tinha como ficar mais interativo, prepare-se: o controle da edição estará, de fato, nas mãos do público. 

A seguir, reunimos 10 coisas que já estão confirmadas sobre o BBB 26 e que mostram por que esta edição promete ser uma das mais comentadas dos últimos anos.

  • 1. Estreia em 12 de janeiro

A data está fechada: o BBB 26 começa no dia 12 de janeiro, abrindo o calendário de realities de 2025 com uma edição cheia de novidades.

  • 2. Tadeu Schmidt segue no comando

Carismático e já consolidado à frente do programa, Tadeu Schmidt retorna como apresentador e será responsável por conduzir as novas dinâmicas, várias delas totalmente nas mãos do público.

  • 3. Três grupos no elenco: Pipoca, Camarote e… Veteranos

Pela primeira vez, o reality terá três categorias de participantes:

  • Pipoca: anônimos
  • Camarote: famosos
  • Veteranos: ex-brothers de temporadas anteriores que voltarão ao jogo em busca de uma segunda chance

  • 4. Público escolhe todo o grupo Pipoca

O público terá poder absoluto sobre metade da casa.

Campeões do BBB que perderam tudo

Rodrigo Cowboy: Perdeu todo o prêmio do BBB 2 após investimentos frustrados no campo por Reprodução
Dhomini: Campeão do BBB 3 que viu seus negócios falharem e mudou de carreira por Reprodução
Max Porto: Ganhou R$ 1 milhão no BBB 9, mas gastou tudo e recomeçou como artista plástico por Reprodução
Paula Von Sperling: Campeã do BBB 19 que admitiu ter gasto todo o prêmio meses após o reality por Reprodução
1 de 4
Rodrigo Cowboy: Perdeu todo o prêmio do BBB 2 após investimentos frustrados no campo por Reprodução

Os 10 participantes da Pipoca serão escolhidos 100% pelos brasileiros através de cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). 

Cada região terá seus candidatos, e você decide quem entra.

  • 5. Cinco Casas de Vidro simultâneas

Esqueça a tradicional Casa de Vidro única. Agora serão cinco ao mesmo tempo, transformando o país inteiro em uma espécie de pré-BBB.

Isso aumenta o impacto regional e, claro, o engajamento desde antes da estreia.

  • 6. Triplo Big Fone

O suspense vai triplicar. 

A casa terá três Big Fones, e o público vai escolher qual deles toca e, pela primeira vez, qual mensagem será transmitida.

BBB 26: Cotados para o grupo Camarote (Famosos)

Mel Maia, atriz por Reprodução/Instagram
MC Carol, cantora  por Reprodução / Instagram
Klara Castanho, atriz por Reprodução/Instagram
Pedro Neschling, ator por Divulgação
Lucas Leto, ator por Reprodução
Danielle Winits, atriz  por Reprodução | Instagram
Mariana Goldfarb, modelo por Reprodução/Redes Sociais
Priscilla, cantora por Reprodução/Redes Sociais
Cacau Protásio, atriz e humorista por Reprodução
Simaria Mendes, cantora  por Reprodução
Arthur Zanetti, ginasta por Olympics.com
Gabriel Fuentes, ator por Reprodução
Thiago Martins, ator  por Fábio Rocha/TV Globo
Thalita Rebouças, escritora  por Reprodução/Redes Sociais
Arthur Nory, ginasta por Ricardo Bufolin/CBG
Livinho, cantor  por Léo Rosario/TV Globo
1 de 16
Mel Maia, atriz por Reprodução/Instagram

Punir, imunizar, indicar? Quem decide é você.

  • 7. “Laboratório”: público poderá substituir participantes

Uma novidade que promete causar: Será criado um espaço paralelo chamado Laboratório, onde novos candidatos estarão confinados e disputando a atenção do público.

Se algum brother da casa não estiver “rendendo”, o público poderá trocar um participante por outro, a qualquer momento.

  • 8. Votação via Globoplay + voto único por CPF

A votação evolui: além do tradicional Gshow, agora será possível votar diretamente pelo Globoplay.

E, para equilibrar o jogo e reduzir o impacto de mutirões, a edição contará com voto único por CPF, reforçando o peso individual de cada telespectador.

BBB 26: Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs)

Sarah Andrade, BBB 21 por Reprodução
Fernanda Bande, BBB 24 por Reprodução/Instagram
Aline Wirley, BBB 23 por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, BBB 16 por Reprodução
Diego Alemão, BBB 7 por
Ricardo Alface, BBB 22 por Reprodução/Redes Sociais
Gui Napolitano, BBB 20 por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach, BBB 12 por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Nogueira, BBB 22 por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Sarah Andrade, BBB 21 por Reprodução

  • 9. Prêmio exposto na sala

Pela primeira vez, o valor do prêmio ficará visível 24 horas por dia dentro da casa, estampado na sala principal.

A ideia é lembrar os participantes do objetivo e aumentar a pressão psicológica.

  • 10. Cartola BBB

Depois do sucesso do Cartola no futebol, a Globo vai lançar o Cartola BBB, uma plataforma gamificada em que o público poderá montar times com os participantes reais e pontuar de acordo com o desempenho deles no jogo.

Vitória em provas, entrada no VIP e até fuga de Paredão terão peso na pontuação semanal.

Com tantas ferramentas novas, interações expandidas e um poder de decisão nunca visto antes, o BBB 26 está mais próximo do público do que nunca.

E se depender da criatividade dos brasileiros, essa edição tem tudo para se tornar uma das maiores, e mais imprevisíveis, da história do BBB.

