Antes da estreia: 10 coisas confirmadas sobre o BBB 26 que você precisa saber agora

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:06
O Big Brother Brasil 26 já está batendo na porta e, antes mesmo da estreia marcada para 12 de janeiro, a Globo confirmou que a nova temporada será uma virada total no que o público conhece do reality.
Se você achava que o programa não tinha como ficar mais interativo, prepare-se: o controle da edição estará, de fato, nas mãos do público.
A seguir, reunimos 10 coisas que já estão confirmadas sobre o BBB 26 e que mostram por que esta edição promete ser uma das mais comentadas dos últimos anos.
A data está fechada: o BBB 26 começa no dia 12 de janeiro, abrindo o calendário de realities de 2025 com uma edição cheia de novidades.
Carismático e já consolidado à frente do programa, Tadeu Schmidt retorna como apresentador e será responsável por conduzir as novas dinâmicas, várias delas totalmente nas mãos do público.
Pela primeira vez, o reality terá três categorias de participantes:
O público terá poder absoluto sobre metade da casa.
Os 10 participantes da Pipoca serão escolhidos 100% pelos brasileiros através de cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).
Cada região terá seus candidatos, e você decide quem entra.
Esqueça a tradicional Casa de Vidro única. Agora serão cinco ao mesmo tempo, transformando o país inteiro em uma espécie de pré-BBB.
Isso aumenta o impacto regional e, claro, o engajamento desde antes da estreia.
O suspense vai triplicar.
A casa terá três Big Fones, e o público vai escolher qual deles toca e, pela primeira vez, qual mensagem será transmitida.
Punir, imunizar, indicar? Quem decide é você.
Uma novidade que promete causar: Será criado um espaço paralelo chamado Laboratório, onde novos candidatos estarão confinados e disputando a atenção do público.
Se algum brother da casa não estiver “rendendo”, o público poderá trocar um participante por outro, a qualquer momento.
A votação evolui: além do tradicional Gshow, agora será possível votar diretamente pelo Globoplay.
E, para equilibrar o jogo e reduzir o impacto de mutirões, a edição contará com voto único por CPF, reforçando o peso individual de cada telespectador.
Pela primeira vez, o valor do prêmio ficará visível 24 horas por dia dentro da casa, estampado na sala principal.
A ideia é lembrar os participantes do objetivo e aumentar a pressão psicológica.
Depois do sucesso do Cartola no futebol, a Globo vai lançar o Cartola BBB, uma plataforma gamificada em que o público poderá montar times com os participantes reais e pontuar de acordo com o desempenho deles no jogo.
Vitória em provas, entrada no VIP e até fuga de Paredão terão peso na pontuação semanal.
Com tantas ferramentas novas, interações expandidas e um poder de decisão nunca visto antes, o BBB 26 está mais próximo do público do que nunca.
E se depender da criatividade dos brasileiros, essa edição tem tudo para se tornar uma das maiores, e mais imprevisíveis, da história do BBB.