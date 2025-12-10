MÚSICA

Prêmio Multishow 2025: Confira os momentos mais comentados da noite e a lista completa de premiados

Em uma edição transmitida simultaneamente em três plataformas, o Prêmio Multishow 2025 entregou performances memoráveis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:59

João Gomes ganha quatro Prêmios Multishow em 2025 Crédito: Beatriz Dammy/Globo

O Prêmio Multishow 2025 tomou conta da noite desta terça-feira (09) com uma das edições mais emocionantes e completas dos últimos anos. Pela primeira vez, a cerimônia foi transmitida simultaneamente pela TV Globo, Globoplay e Multishow, permitindo que o público acompanhasse tudo, dos bastidores às performances.

E quem assistiu percebeu rapidamente que a edição não estava para brincadeira. O evento abriu espaço para uma homenagem grandiosa a Gilberto Gil, que emocionou não só pela música, mas pela força simbólica do momento. Ney Matogrosso abriu o tributo com 'Se Eu Quiser Falar com Deus', seguido de Chico Buarque, Maria Bethânia, Herbert Vianna e Roberto Carlos interpretando 'A Paz'. O ápice veio com Caetano Veloso cantando Drão, num dos instantes mais emocionantes da noite.

Gilberto Gil, visivelmente emocionado, recebeu a homenagem cantando 'Toda Menina Baiana', acompanhado de familiares no palco, João Gil e Bem Gil integrando a banda. O final, ao som de 'Andar com Fé', trouxe imagens de Gil e Preta Gil no telão enquanto o público aplaudia de pé.

Mas não foi só Gil quem brilhou. O trio Dominguinho; João Gomes, Mestrinho e Jota Pê, dominou a noite. Depois de levarem o Grammy Latino 2025, eles também se tornaram os grandes vencedores do Multishow, somando ao menos quatro prêmios.

Outros encontros chamaram atenção: Felipe Ret, Gaby Amarantos e Marina Sena dividiram o palco; Ana Castela e Roberta Miranda representaram a força feminina do sertanejo; e o samba ganhou seu momento com Yan, Sorriso Maroto e Arlindinho homenageando Arlindo Cruz. A música gospel também teve seu brilho com Maria Marçal e Thalles Roberto.

Confira os vencedores do Prêmio Multishow 2025

Capa do Ano

Carranca – Urias

Coisas Naturais – Marina Sena

Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK

Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê (Vencedores)

O Mundo da Voltas – BaianaSystem

Rock Doido – Gaby Amarantos

Apresentações do Prêmio Multishow 2025 1 de 3

DJ do Ano

Alok

Dennis

Mochakk

Papatinho (Vencedor)

Pedro Sampaio

Vintage Culture

Instrumentista do Ano

Amaro Freitas

Hamilton de Holanda

Hermeto Pascoal (In memoriam)

Jonathan Ferr

Mestrinho (Vencedor)

Pretinho da Serrinha

Produção Musical do Ano

Dudu Borges

Eduardo Pepato

Iuri Riobranco

Janlusca

Papatinho

Pretinho da Serrinha (Vencedor)

Clipe TVZ do Ano

Acima de mim só Deus – Filipe Ret

Lua Cheia – Marina Sena

Numa Ilha – Marina Sena

P do Pecado – Menos é Mais e Simone Mendes

Pote de Ouro – Liniker ft. Priscila Senna

Sua Boca Mente – Zé Felipe e Ana Castela (Vencedores)

Forró/Piseiro do Ano

Beija Flor – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê (Vencedores)

Cópia Proibida – Léo Foguete

Eu me apaixonei – Vitinho Imperador

Lembrei de Nós – João Gomes, Jota.pê, Mestrinho

Melzinho – Talita Mel, Xand Avião

Tudo Vai Dar Certo – Raí Saia Rodada

Música Urbana do Ano

Amina – Tasha & Tracie

Cacos De Vidro (sample: Esperar pra ver) – BK, Kolo, Evinha (Vencedores)

Dharma – AJULIACOSTA

Fuso – Duquesa

LIDO COM CRISES – Ryu, The Runner, Vulgo FK, Neckklace e 6ee

Talvez Você Precise de Mim – Veigh

Álbum do Ano no Prêmio Multishow 2025 1 de 6

Show do Ano

20 anos – Jorge & Mateus (Vencedores)

Até a Ultima Ponta – Planet Hemp

Caju – Liniker

Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Tempo Rei – Gilberto Gil

The Town – IZA

Rock do Ano

A Cidade – Lagum

Além do Fim – Di Ferrero

Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades – Planet Hemp, Baiana System (Vencedores)

Nada Igual – Terno Rei

Nunca Tenha Medo RMX – Planet Hemp, Seu Jorge e Emicida

toda garota como eu =( =) – Duquesa feat Iorigun

Axé e Pagodão do Ano

Desliza (“Ólhinho” No Corpinho) – Léo Santana e Melody

Energia de Gostosa – Ivete Sangalo

Hoje Eu Vou Te Usar – Tília, Kadu Martins, Mc Daniel, Leo Santana, DG e Batidão Stronda

O Baiano Tem o Molho – O Kannalha (Vencedor)

O Verão Bateu em Minha Porta – Ivete Sangalo

Surra de Toma – Léo Santana

Artista do Ano no Prêmio Multishow 2025 1 de 5

Hit do Ano

Cacos de Vidro – BK, Kolo e Evinha

Foguinho – Gaby Amarantos

P do Pecado – Menos é Mais e Simone Mendes (Vencedores)

Resenha do Arrocha – J. Eskine

Sua Boca Mente (You’re Still The One) – Zé Felipe e Ana Castela

Tubarões – Diego & Victor Hugo

Categoria Brasil

Benzadeus (Centro-Oeste) (Vencedores)

Bruna Black (Sudeste)

Zudizilla (Sul)

Josyara (Nordeste)

Marília Tavares (Norte)

Gospel do Ano

Avenida do Arrependimento – Thalles Roberto e Jorge

Dependente de Deus – Isadora Pompeo

Fé para o impossível – Eli Soares (Vencedor)

O Leão – Ton Carfi

Quem É Esse – Julliany Souza

Santo Pra Sempre – Fernandinho

Sertanejo do Ano

Ilusão de Ótica – Matheus & Kauan e Ana Castela

Olha Onde Eu Tô – Ana Castela

Saudade burra – Lauana Prado feat. Simone Mendes

Saudade Proibida – Simone Mendes

Sua Boca Mente (You’re Still the One) – Zé Felipe e Ana Castela

Tubarões – Diego & Victor Hugo (Vencedores)

Gilberto Gil foi homenageado no Prêmio Multishow 2025 1 de 7

MPB do Ano

Açaí – Jota.pê, SLAP

Apocalipse – Luedji Luna feat Seu Jorge e Arthur Verocai e Fejuca (Vencedores)

Fé (ao vivo) – Caetano Veloso, Maria Bethânia

Infinito em Nós – Zé Ibarra

Sua Onda – Marisa Monte

Um Brinde – Djavan

Pop do Ano

Caos e Sal – IZA

Despacha – Melly

É Arte – Lexa, Kevin O Chris

Lua Cheia – Marina Sena

Numa Ilha – Marina Sena (Vencedora)

Você Vai Gostar – Duda Beat e AJULIACOSTA

Revelação Com Orgulho Itaipava

Ajuliacosta

Danilo & Davi (Vencedores)

Joyce Alane

Léo Foguete

Panda

Yan

Funk do Ano

Bota Um Funk – Pedro Sampaio, Anitta e MC GW (Vencedores)

Famosinha – MC Rodrigo do CN, MC Meno K, DJ Caio Vieira

MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) – DENNIS, Luísa Sonza

Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim – Oruam feat. Zé Felipe, Mc Tuto, Mc Rodrigo do CN

Sequência Feiticeira – Pedro Sampaio feat. MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito

Vou Raspar Seu Bigodin – Mc Dricka feat DJ S2k

Gaby Amarantos no Prêmio Multishow 2026 1 de 13

Arrocha do Ano

Mãe Solteira – DG e Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine e MC G15

Me apaixonei nessa morena – Natanzinho Lima ft. Mc Tato e Gabb MC

Não Era Love – Luan Pereira, Grelo e MC Tuto

Resenha do Arrocha – J. Eskine (Vencedor)

Saudade Top 1 – Unha Pintada

Vou começar a não prestar – Theuzinho e Nadson O Ferinha

Samba/Pagode do Ano

Apagar (Fundo Raso) – Ferrugem

Duvido – Turma do Pagode feat. Ferrugem e Mumuzinho

Fica Com Deus – Yan e Sorriso Maroto

P do Pecado – Menos É Mais & Simone Mendes (Vencedores)

Pela Última Vez – Menos é Mais e Nattan

Vento – Xande de Pilares

Brega do Ano

Apostar em Você – Luan Pereira, Zé Felipe e Mc Tuto

Bailão – Zé Felipe, Grelo

Desabafo de Um Jovem Adulto – Grelo

Foguinho – Gaby Amarantos (Vencedora)

Pense o Que Quiser de Mim – Raphaela Santos feat. Wesley Safadão

Sonho de amor – Natanzinho lima

Álbum do Ano

Coisas Naturais – Marina Sena

DLRE – Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK

Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (Vencedores)

O Mundo Dá Voltas – BaianaSystem

Rock Doido – Gaby Amarantos

Um Mar Pra Cada Um, – Luedji Luna

Indicados ao Prêmio Multishow 2025 1 de 6

Artista do Ano

Ana Castela

Gaby Amarantos

Gilberto Gil

João Gomes (Vencedor)

Liniker

Menos é Mais