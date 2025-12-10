Prêmio Multishow 2025: Confira os momentos mais comentados da noite e a lista completa de premiados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:59
O Prêmio Multishow 2025 tomou conta da noite desta terça-feira (09) com uma das edições mais emocionantes e completas dos últimos anos. Pela primeira vez, a cerimônia foi transmitida simultaneamente pela TV Globo, Globoplay e Multishow, permitindo que o público acompanhasse tudo, dos bastidores às performances.
E quem assistiu percebeu rapidamente que a edição não estava para brincadeira. O evento abriu espaço para uma homenagem grandiosa a Gilberto Gil, que emocionou não só pela música, mas pela força simbólica do momento. Ney Matogrosso abriu o tributo com 'Se Eu Quiser Falar com Deus', seguido de Chico Buarque, Maria Bethânia, Herbert Vianna e Roberto Carlos interpretando 'A Paz'. O ápice veio com Caetano Veloso cantando Drão, num dos instantes mais emocionantes da noite.
Gilberto Gil, visivelmente emocionado, recebeu a homenagem cantando 'Toda Menina Baiana', acompanhado de familiares no palco, João Gil e Bem Gil integrando a banda. O final, ao som de 'Andar com Fé', trouxe imagens de Gil e Preta Gil no telão enquanto o público aplaudia de pé.
Mas não foi só Gil quem brilhou. O trio Dominguinho; João Gomes, Mestrinho e Jota Pê, dominou a noite. Depois de levarem o Grammy Latino 2025, eles também se tornaram os grandes vencedores do Multishow, somando ao menos quatro prêmios.
Outros encontros chamaram atenção: Felipe Ret, Gaby Amarantos e Marina Sena dividiram o palco; Ana Castela e Roberta Miranda representaram a força feminina do sertanejo; e o samba ganhou seu momento com Yan, Sorriso Maroto e Arlindinho homenageando Arlindo Cruz. A música gospel também teve seu brilho com Maria Marçal e Thalles Roberto.
Apresentações do Prêmio Multishow 2025
Álbum do Ano no Prêmio Multishow 2025
Artista do Ano no Prêmio Multishow 2025
Gilberto Gil foi homenageado no Prêmio Multishow 2025
Gaby Amarantos no Prêmio Multishow 2026
Indicados ao Prêmio Multishow 2025
A 32ª edição reforçou o tema “A Música Mexe com o Brasil” ao reunir artistas de diferentes estilos, idades e regiões. João Gomes encerrou a noite como o nome mais premiado, enquanto Zé Felipe, que chegou liderando indicações, saiu com apenas um troféu.