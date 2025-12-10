Acesse sua conta
Prêmio Multishow 2025: Confira os momentos mais comentados da noite e a lista completa de premiados

Em uma edição transmitida simultaneamente em três plataformas, o Prêmio Multishow 2025 entregou performances memoráveis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:59

João Gomes ganha quatro Prêmios Multishow em 2025
João Gomes ganha quatro Prêmios Multishow em 2025 Crédito: Beatriz Dammy/Globo

O Prêmio Multishow 2025 tomou conta da noite desta terça-feira (09) com uma das edições mais emocionantes e completas dos últimos anos. Pela primeira vez, a cerimônia foi transmitida simultaneamente pela TV Globo, Globoplay e Multishow, permitindo que o público acompanhasse tudo, dos bastidores às performances.

E quem assistiu percebeu rapidamente que a edição não estava para brincadeira. O evento abriu espaço para uma homenagem grandiosa a Gilberto Gil, que emocionou não só pela música, mas pela força simbólica do momento. Ney Matogrosso abriu o tributo com 'Se Eu Quiser Falar com Deus', seguido de Chico Buarque, Maria Bethânia, Herbert Vianna e Roberto Carlos interpretando 'A Paz'. O ápice veio com Caetano Veloso cantando Drão, num dos instantes mais emocionantes da noite.

Gilberto Gil, visivelmente emocionado, recebeu a homenagem cantando 'Toda Menina Baiana', acompanhado de familiares no palco, João Gil e Bem Gil integrando a banda. O final, ao som de 'Andar com Fé', trouxe imagens de Gil e Preta Gil no telão enquanto o público aplaudia de pé.

Mas não foi só Gil quem brilhou. O trio Dominguinho; João Gomes, Mestrinho e Jota Pê,  dominou a noite. Depois de levarem o Grammy Latino 2025, eles também se tornaram os grandes vencedores do Multishow, somando ao menos quatro prêmios.

Outros encontros chamaram atenção: Felipe Ret, Gaby Amarantos e Marina Sena dividiram o palco; Ana Castela e Roberta Miranda representaram a força feminina do sertanejo; e o samba ganhou seu momento com Yan, Sorriso Maroto e Arlindinho homenageando Arlindo Cruz. A música gospel também teve seu brilho com Maria Marçal e Thalles Roberto.

Confira os vencedores do Prêmio Multishow 2025

Capa do Ano

  • Carranca – Urias
  • Coisas Naturais – Marina Sena
  • Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK
  • Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê (Vencedores)
  • O Mundo da Voltas – BaianaSystem
  • Rock Doido – Gaby Amarantos

DJ do Ano

  • Alok
  • Dennis
  • Mochakk
  • Papatinho (Vencedor)
  • Pedro Sampaio
  • Vintage Culture

Instrumentista do Ano

  • Amaro Freitas
  • Hamilton de Holanda
  • Hermeto Pascoal (In memoriam)
  • Jonathan Ferr
  • Mestrinho (Vencedor)
  • Pretinho da Serrinha

Produção Musical do Ano

  • Dudu Borges
  • Eduardo Pepato
  • Iuri Riobranco
  • Janlusca
  • Papatinho
  • Pretinho da Serrinha (Vencedor)

Clipe TVZ do Ano

  • Acima de mim só Deus – Filipe Ret
  • Lua Cheia – Marina Sena
  • Numa Ilha – Marina Sena
  • P do Pecado – Menos é Mais e Simone Mendes
  • Pote de Ouro – Liniker ft. Priscila Senna
  • Sua Boca Mente – Zé Felipe e Ana Castela (Vencedores)

Forró/Piseiro do Ano

  • Beija Flor – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê (Vencedores)
  • Cópia Proibida – Léo Foguete
  • Eu me apaixonei – Vitinho Imperador
  • Lembrei de Nós – João Gomes, Jota.pê, Mestrinho
  • Melzinho – Talita Mel, Xand Avião
  • Tudo Vai Dar Certo – Raí Saia Rodada

Música Urbana do Ano

  • Amina – Tasha & Tracie
  • Cacos De Vidro (sample: Esperar pra ver) – BK, Kolo, Evinha (Vencedores)
  • Dharma – AJULIACOSTA
  • Fuso – Duquesa
  • LIDO COM CRISES – Ryu, The Runner, Vulgo FK, Neckklace e 6ee
  • Talvez Você Precise de Mim – Veigh

Show do Ano

  • 20 anos – Jorge & Mateus (Vencedores)
  • Até a Ultima Ponta – Planet Hemp
  • Caju – Liniker
  • Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
  • Tempo Rei – Gilberto Gil
  • The Town – IZA

Rock do Ano

  • A Cidade – Lagum
  • Além do Fim – Di Ferrero
  • Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades – Planet Hemp, Baiana System (Vencedores)
  • Nada Igual – Terno Rei
  • Nunca Tenha Medo RMX – Planet Hemp, Seu Jorge e Emicida
  • toda garota como eu =( =) – Duquesa feat Iorigun

Axé e Pagodão do Ano

  • Desliza (“Ólhinho” No Corpinho) – Léo Santana e Melody
  • Energia de Gostosa – Ivete Sangalo
  • Hoje Eu Vou Te Usar – Tília, Kadu Martins, Mc Daniel, Leo Santana, DG e Batidão Stronda
  • O Baiano Tem o Molho – O Kannalha (Vencedor)
  • O Verão Bateu em Minha Porta – Ivete Sangalo
  • Surra de Toma – Léo Santana

Hit do Ano

  • Cacos de Vidro – BK, Kolo e Evinha
  • Foguinho – Gaby Amarantos
  • P do Pecado – Menos é Mais e Simone Mendes (Vencedores)
  • Resenha do Arrocha – J. Eskine
  • Sua Boca Mente (You’re Still The One) – Zé Felipe e Ana Castela
  • Tubarões – Diego & Victor Hugo

Categoria Brasil

  • Benzadeus (Centro-Oeste) (Vencedores)
  • Bruna Black (Sudeste)
  • Zudizilla (Sul)
  • Josyara (Nordeste)
  • Marília Tavares (Norte)

Gospel do Ano

  • Avenida do Arrependimento – Thalles Roberto e Jorge
  • Dependente de Deus – Isadora Pompeo
  • Fé para o impossível – Eli Soares (Vencedor)
  • O Leão – Ton Carfi
  • Quem É Esse – Julliany Souza
  • Santo Pra Sempre – Fernandinho

Sertanejo do Ano

  • Ilusão de Ótica – Matheus & Kauan e Ana Castela
  • Olha Onde Eu Tô – Ana Castela
  • Saudade burra – Lauana Prado feat. Simone Mendes
  • Saudade Proibida – Simone Mendes
  • Sua Boca Mente (You’re Still the One) – Zé Felipe e Ana Castela
  • Tubarões – Diego & Victor Hugo (Vencedores)

MPB do Ano

  • Açaí – Jota.pê, SLAP
  • Apocalipse – Luedji Luna feat Seu Jorge e Arthur Verocai e Fejuca (Vencedores)
  • Fé (ao vivo) – Caetano Veloso, Maria Bethânia
  • Infinito em Nós – Zé Ibarra
  • Sua Onda – Marisa Monte
  • Um Brinde – Djavan

Pop do Ano

  • Caos e Sal – IZA
  • Despacha – Melly
  • É Arte – Lexa, Kevin O Chris
  • Lua Cheia – Marina Sena
  • Numa Ilha – Marina Sena (Vencedora)
  • Você Vai Gostar – Duda Beat e AJULIACOSTA

Revelação Com Orgulho Itaipava

  • Ajuliacosta
  • Danilo & Davi (Vencedores)
  • Joyce Alane
  • Léo Foguete
  • Panda
  • Yan

Funk do Ano

  • Bota Um Funk – Pedro Sampaio, Anitta e MC GW (Vencedores)
  • Famosinha – MC Rodrigo do CN, MC Meno K, DJ Caio Vieira
  • MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) – DENNIS, Luísa Sonza
  • Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim – Oruam feat. Zé Felipe, Mc Tuto, Mc Rodrigo do CN
  • Sequência Feiticeira – Pedro Sampaio feat. MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito
  • Vou Raspar Seu Bigodin – Mc Dricka feat DJ S2k

Arrocha do Ano

  • Mãe Solteira – DG e Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine e MC G15
  • Me apaixonei nessa morena – Natanzinho Lima ft. Mc Tato e Gabb MC
  • Não Era Love – Luan Pereira, Grelo e MC Tuto
  • Resenha do Arrocha – J. Eskine (Vencedor)
  • Saudade Top 1 – Unha Pintada
  • Vou começar a não prestar – Theuzinho e Nadson O Ferinha

Samba/Pagode do Ano

  • Apagar (Fundo Raso) – Ferrugem
  • Duvido – Turma do Pagode feat. Ferrugem e Mumuzinho
  • Fica Com Deus – Yan e Sorriso Maroto
  • P do Pecado – Menos É Mais & Simone Mendes (Vencedores)
  • Pela Última Vez – Menos é Mais e Nattan
  • Vento – Xande de Pilares

Brega do Ano

  • Apostar em Você – Luan Pereira, Zé Felipe e Mc Tuto
  • Bailão – Zé Felipe, Grelo
  • Desabafo de Um Jovem Adulto – Grelo
  • Foguinho – Gaby Amarantos (Vencedora)
  • Pense o Que Quiser de Mim – Raphaela Santos feat. Wesley Safadão
  • Sonho de amor – Natanzinho lima

Álbum do Ano

  • Coisas Naturais – Marina Sena
  • DLRE – Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK
  • Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (Vencedores)
  • O Mundo Dá Voltas – BaianaSystem
  • Rock Doido – Gaby Amarantos
  • Um Mar Pra Cada Um, – Luedji Luna

Artista do Ano

  • Ana Castela
  • Gaby Amarantos
  • Gilberto Gil
  • João Gomes (Vencedor)
  • Liniker
  • Menos é Mais

A 32ª edição reforçou o tema “A Música Mexe com o Brasil” ao reunir artistas de diferentes estilos, idades e regiões. João Gomes encerrou a noite como o nome mais premiado, enquanto Zé Felipe, que chegou liderando indicações, saiu com apenas um troféu.

