É agora: veja os indicados em cada categoria do Prêmio Multishow 2025

Elis Freire
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 22:32
Chegou a hora! O Prêmio Multishow 2025 que acontece nesta terça-feira (9), às 22h30, no Rio de Janeiro, já está no ar, ao vivo na TV Globo (pela primeira vez completo), no Globoplay e no Multishow. A premiação vai eleger os melhores artistas e trabalhos musicais em diferentes categorias, prestigiando a música nacional e celebrando a diversidade.
A edição deste ano homenageia o grande Gilberto Gil e contará com shows de Ney Matogrosso, Caetano Veloso, João Gomes, Ana Castela e outros nomes com diferentes sonoridades e propostas. O público vai descobrir ao vivo o Artista do Ano, Álbum do Ano, o Hit do Ano, além dos ganhadores das outras 20 categorias.
Coisas Naturais - Marina Sena
DLRE - Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer - BK
Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
O Mundo Dá Voltas - BaianaSystem
Rock Doido - Gaby Amarantos
Um Mar Pra Cada Um, - Luedji Luna
Álbum do Ano no Prêmio Multishow 2025
Ajuliacosta
Danilo & Davi
Joyce Alane
Léo Foguete
Panda
Yan
Ana Castela
Gaby Amarantos
Gilberto Gil
João Gomes
Liniker
Menos é Mais
Artista do Ano no Prêmio Multishow 2025
Cacos de Vidro - BK, Kolo e Evinha
Foguinho - Gaby Amarantos
P do Pecado - Menos é Mais e Simone Mendes
Resenha do Arrocha - J. Eskine
Sua Boca Mente (You're Still The One) - Zé Felipe e Ana Castela
Tubarões - Diego & Victor Hugo
Carranca - Urias
Coisas Naturais - Marina Sena
Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer - BK
Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
O Mundo da Voltas - BaianaSystem
Rock Doido - Gaby Amarantos
20 anos - Jorge & Mateus
Até a Ultima Ponta - Planet Hemp
Caju - Liniker
Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Tempo Rei - Gilberto Gil
The Town – IZA
Dudu Borges
Eduardo Pepato
Iuri Riobranco
Janlusca
Papatinho
Pretinho da Serrinha
Acima de mim só Deus - Filipe Ret
Lua Cheia - Marina Sena
Numa Ilha - Marina Sena
P do Pecado - Menos é Mais e Simone Mendes
Pote de Ouro - Liniker ft. Priscila Senna
Sua Boca Mente - Zé Felipe e Ana Castela
Amaro Freitas
Hamilton de Holanda
Hermeto Pascoal (In memoriam)
Jonathan Ferr
Mestrinho
Pretinho da Serrinha
Benzadeus (Centro-Oeste)
Bruna Black (Sudeste)
Zudizilla (Sul)
Josyara (Nordeste)
Marília Tavares (Norte)
Amina - Tasha & Tracie
Cacos De Vidro (sample: Esperar pra ver) - BK, Kolo, Evinha
Dharma - AJULIACOSTA
Fuso - Duquesa
LIDO COM CRISES - Ryu, The Runner, Vulgo FK, Neckklace e 6ee
Talvez Você Precise de Mim – Veigh
Ilusão de Ótica - Matheus & Kauan e Ana Castela
Olha Onde Eu Tô - Ana Castela
Saudade burra - Lauana Prado feat. Simone Mendes
Saudade Proibida - Simone Mendes
Sua Boca Mente (You’re Still the One) - Zé Felipe e Ana Castela
Tubarões - Diego & Victor Hugo
Caos e Sal - IZA
Despacha - Melly
É Arte - Lexa, Kevin O Chris
Lua Cheia - Marina Sena
Numa Ilha - Marina Sena
Você Vai Gostar - Duda Beat e AJULIACOSTA
Apagar (Fundo Raso) - Ferrugem
Duvido - Turma do Pagode feat. Ferrugem e Mumuzinho
Fica Com Deus - Yan e Sorriso Maroto
P do Pecado - Menos É Mais & Simone Mendes
Pela Última Vez - Menos é Mais e Nattan
Vento - Xande de Pilares
Mãe Solteira - DG e Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine e MC G15
Me apaixonei nessa morena - Natanzinho Lima ft. Mc Tato e Gabb MC
Não Era Love - Luan Pereira, Grelo e MC Tuto
Resenha do Arrocha - J. Eskine
Saudade Top 1 - Unha Pintada
Vou começar a não prestar - Theuzinho e Nadson O Ferinha
Bota Um Funk - Pedro Sampaio, Anitta e MC GW
Famosinha - MC Rodrigo do CN, MC Meno K, DJ Caio Vieira
MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) - DENNIS, Luísa Sonza
Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim - Oruam feat. Zé Felipe, Mc Tuto, Mc Rodrigo do CN
Sequência Feiticeira - Pedro Sampaio feat. MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito
Vou Raspar Seu Bigodin - Mc Dricka feat DJ S2k
A Cidade - Lagum
Além do Fim - Di Ferrero
Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades - Planet Hemp, Baiana System
Nada Igual - Terno Rei
Nunca Tenha Medo RMX - Planet Hemp, Seu Jorge e Emicida
toda garota como eu =( =) - Duquesa feat Iorigun
Açaí - Jota.pê, SLAP
Apocalipse - Luedji Luna feat Seu Jorge e Arthur Verocai e Fejuca
Fé (ao vivo) - Caetano Veloso, Maria Bethânia
Infinito em Nós - Zé Ibarra
Sua Onda - Marisa Monte
Um Brinde – Djavan
Beija Flor - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
Cópia Proibida - Léo Foguete
Eu me apaixonei - Vitinho Imperador
Lembrei de Nós - João Gomes, Jota.pê, Mestrinho
Melzinho - Talita Mel, Xand Avião
Tudo Vai Dar Certo - Raí Saia Rodada
Apostar em Você - Luan Pereira, Zé Felipe e Mc Tuto
Bailão - Zé Felipe, Grelo
Desabafo de Um Jovem Adulto - Grelo
Foguinho - Gaby Amarantos
Pense o Que Quiser de Mim - Raphaela Santos feat. Wesley Safadão
Sonho de amor - Natanzinho lima
Desliza ("Ólhinho" No Corpinho) - Léo Santana e Melody
Energia de Gostosa - Ivete Sangalo
Hoje Eu Vou Te Usar - Tília, Kadu Martins, Mc Daniel, Leo Santana, DG e Batidão Stronda
O Baiano Tem o Molho - O Kannalha
O Verão Bateu em Minha Porta - Ivete Sangalo
Surra de Toma - Léo Santana
Alok
Dennis
Mochakk
Papatinho
Pedro Sampaio
Vintage Culture
Avenida do Arrependimento - Thalles Roberto e Jorge
Dependente de Deus - Isadora Pompeo
Fé para o impossível - Eli Soares
O Leão - Ton Carfi
Quem É Esse - Julliany Souza
Santo Pra Sempre – Fernandinho