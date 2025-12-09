MÚSICA

É agora: veja os indicados em cada categoria do Prêmio Multishow 2025

Premiação acontece nesta terça-feira (9) com transmissão ao vivo na Globo

Elis Freire

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 22:32

Prêmio multishow 2025 Crédito: Reprodução

Chegou a hora! O Prêmio Multishow 2025 que acontece nesta terça-feira (9), às 22h30, no Rio de Janeiro, já está no ar, ao vivo na TV Globo (pela primeira vez completo), no Globoplay e no Multishow. A premiação vai eleger os melhores artistas e trabalhos musicais em diferentes categorias, prestigiando a música nacional e celebrando a diversidade.

A edição deste ano homenageia o grande Gilberto Gil e contará com shows de Ney Matogrosso, Caetano Veloso, João Gomes, Ana Castela e outros nomes com diferentes sonoridades e propostas. O público vai descobrir ao vivo o Artista do Ano, Álbum do Ano, o Hit do Ano, além dos ganhadores das outras 20 categorias.

Veja a lista completa dos indicados a cada categoria do Prêmio Multishow 2025:



Álbum do Ano

Coisas Naturais - Marina Sena

DLRE - Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer - BK

Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

O Mundo Dá Voltas - BaianaSystem

Rock Doido - Gaby Amarantos

Um Mar Pra Cada Um, - Luedji Luna

Revelação Com Orgulho Itaipava

Ajuliacosta

Danilo & Davi

Joyce Alane

Léo Foguete

Panda

Yan

Artista do Ano

Ana Castela

Gaby Amarantos

Gilberto Gil

João Gomes

Liniker

Menos é Mais

Hit do Ano

Cacos de Vidro - BK, Kolo e Evinha

Foguinho - Gaby Amarantos

P do Pecado - Menos é Mais e Simone Mendes

Resenha do Arrocha - J. Eskine

Sua Boca Mente (You're Still The One) - Zé Felipe e Ana Castela

Tubarões - Diego & Victor Hugo

Capa do Ano

Carranca - Urias

Coisas Naturais - Marina Sena

Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer - BK

Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

O Mundo da Voltas - BaianaSystem

Rock Doido - Gaby Amarantos

Show do Ano

20 anos - Jorge & Mateus

Até a Ultima Ponta - Planet Hemp

Caju - Liniker

Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Tempo Rei - Gilberto Gil

The Town – IZA

Produção Musical do Ano

Dudu Borges

Eduardo Pepato

Iuri Riobranco

Janlusca

Papatinho

Pretinho da Serrinha

Clipe TVZ do Ano

Acima de mim só Deus - Filipe Ret

Lua Cheia - Marina Sena

Numa Ilha - Marina Sena

P do Pecado - Menos é Mais e Simone Mendes

Pote de Ouro - Liniker ft. Priscila Senna

Sua Boca Mente - Zé Felipe e Ana Castela

Instrumentista do Ano

Amaro Freitas

Hamilton de Holanda

Hermeto Pascoal (In memoriam)

Jonathan Ferr

Mestrinho

Pretinho da Serrinha

Categoria Brasil

Benzadeus (Centro-Oeste)

Bruna Black (Sudeste)

Zudizilla (Sul)

Josyara (Nordeste)

Marília Tavares (Norte)

Música Urbana do Ano

Amina - Tasha & Tracie

Cacos De Vidro (sample: Esperar pra ver) - BK, Kolo, Evinha

Dharma - AJULIACOSTA

Fuso - Duquesa

LIDO COM CRISES - Ryu, The Runner, Vulgo FK, Neckklace e 6ee

Talvez Você Precise de Mim – Veigh

Sertanejo do Ano

Ilusão de Ótica - Matheus & Kauan e Ana Castela

Olha Onde Eu Tô - Ana Castela

Saudade burra - Lauana Prado feat. Simone Mendes

Saudade Proibida - Simone Mendes

Sua Boca Mente (You’re Still the One) - Zé Felipe e Ana Castela

Tubarões - Diego & Victor Hugo

Pop do Ano

Caos e Sal - IZA

Despacha - Melly

É Arte - Lexa, Kevin O Chris

Lua Cheia - Marina Sena

Numa Ilha - Marina Sena

Você Vai Gostar - Duda Beat e AJULIACOSTA

Samba/Pagode do Ano

Apagar (Fundo Raso) - Ferrugem

Duvido - Turma do Pagode feat. Ferrugem e Mumuzinho

Fica Com Deus - Yan e Sorriso Maroto

P do Pecado - Menos É Mais & Simone Mendes

Pela Última Vez - Menos é Mais e Nattan

Vento - Xande de Pilares

Arrocha do Ano

Mãe Solteira - DG e Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine e MC G15

Me apaixonei nessa morena - Natanzinho Lima ft. Mc Tato e Gabb MC

Não Era Love - Luan Pereira, Grelo e MC Tuto

Resenha do Arrocha - J. Eskine

Saudade Top 1 - Unha Pintada

Vou começar a não prestar - Theuzinho e Nadson O Ferinha

Funk do Ano

Bota Um Funk - Pedro Sampaio, Anitta e MC GW

Famosinha - MC Rodrigo do CN, MC Meno K, DJ Caio Vieira

MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) - DENNIS, Luísa Sonza

Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim - Oruam feat. Zé Felipe, Mc Tuto, Mc Rodrigo do CN

Sequência Feiticeira - Pedro Sampaio feat. MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito

Vou Raspar Seu Bigodin - Mc Dricka feat DJ S2k

Rock do Ano

A Cidade - Lagum

Além do Fim - Di Ferrero

Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades - Planet Hemp, Baiana System

Nada Igual - Terno Rei

Nunca Tenha Medo RMX - Planet Hemp, Seu Jorge e Emicida

toda garota como eu =( =) - Duquesa feat Iorigun

MPB do Ano

Açaí - Jota.pê, SLAP

Apocalipse - Luedji Luna feat Seu Jorge e Arthur Verocai e Fejuca

Fé (ao vivo) - Caetano Veloso, Maria Bethânia

Infinito em Nós - Zé Ibarra

Sua Onda - Marisa Monte

Um Brinde – Djavan

Forró/Piseiro do Ano

Beija Flor - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

Cópia Proibida - Léo Foguete

Eu me apaixonei - Vitinho Imperador

Lembrei de Nós - João Gomes, Jota.pê, Mestrinho

Melzinho - Talita Mel, Xand Avião

Tudo Vai Dar Certo - Raí Saia Rodada

Brega do Ano

Apostar em Você - Luan Pereira, Zé Felipe e Mc Tuto

Bailão - Zé Felipe, Grelo

Desabafo de Um Jovem Adulto - Grelo

Foguinho - Gaby Amarantos

Pense o Que Quiser de Mim - Raphaela Santos feat. Wesley Safadão

Sonho de amor - Natanzinho lima

Axé e Pagodão do Ano

Desliza ("Ólhinho" No Corpinho) - Léo Santana e Melody

Energia de Gostosa - Ivete Sangalo

Hoje Eu Vou Te Usar - Tília, Kadu Martins, Mc Daniel, Leo Santana, DG e Batidão Stronda

O Baiano Tem o Molho - O Kannalha

O Verão Bateu em Minha Porta - Ivete Sangalo

Surra de Toma - Léo Santana

DJ do Ano

Alok

Dennis

Mochakk

Papatinho

Pedro Sampaio

Vintage Culture

Gospel do Ano

Avenida do Arrependimento - Thalles Roberto e Jorge

Dependente de Deus - Isadora Pompeo

Fé para o impossível - Eli Soares

O Leão - Ton Carfi

Quem É Esse - Julliany Souza