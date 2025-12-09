Acesse sua conta
O Kanalha conquista Axé/Pagodão do Ano e dedica prêmio a Preta Gil

Baiano ganhou a categoria com o hit 'O Baiano Tem o Molho'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 23:30

O Kanalha ganhou Axé/Pagodão do Ano no Prêmio Multishow 2025
O Kanalha ganhou Axé/Pagodão do Ano no Prêmio Multishow 2025 Crédito: Reprodução

Só podia ter dado Bahia! O Kanalha conquistou o Axé/Pagodão do Ano no Prêmio Multishow 2025 com o hit "O Baiano Tem o Molho" e fez um belo discurso no palco na noite desta terça-feira (9). O baiano concorreu com "Desliza" de Léo Santana e Melody, "Energia de Gostosa" de Ivete Sangalo, "Hoje Eu Vou Te Usar", de Tília, Kadu Martins, Mc Daniel, Leo Santana, DG e Batidão Stronda, "O Verão Bateu em Minha Porta", também de Ivete, e "Surra de Toma", de Léo Santana.

O Kanalha agradeceu à sua família e dedicou a conquista para Preta Gil (1984-2025), com quem viveu um relacionamento amoroso. "Queria agradecer primeiramente a Deus, à raiz de toda a minha ancestralidade que me guiou para estar aqui, à minha Bahia, ao carinho da minha família, a todos da minha equipe e às minhas Marias, que são as mulheres mais importantes da minha vida. Eu sou um cara formado por mulheres e com certeza elas vão concordar de eu desejar esse prêmio a uma mulher que me ensinou muito: Preta Gil", afirmou o artista no palco ao vivo. 

O Kanalha e Preta Gil

A premiação que chega à sua 32ª edição aposta em pluralidade sonora, encontros inéditos e homenagens que reafirmam o papel da música como ativo cultural do país. Ao longo da noite, o público vai descobrir ao vivo o Artista do Ano, Álbum do Ano, o Hit do Ano, além dos ganhadores de outras 20 categorias.

A edição deste ano homenageia o grande Gilberto Gil e conta com shows de Ney Matogrosso, Caetano Veloso, João Gomes, Ana Castela e outros artista de diversos gêneros da música brasileira. 

Tags:

O Kanalha Prêmio Multishow 2025

