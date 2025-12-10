O DIA DELE

Gilberto Gil se emociona com homenagem no Prêmio Multishow 2025; VÍDEOS

Artistas como Caetano Veloso e Ney Matogrosso cantaram clássicos da carreira do baiano, e imagens de Preta Gil surgiram no telão

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:08

Gilberto Gil se emocionou com homenagem Crédito: Globo/Reprodução

O cantor Gilberto Gil não escondeu a emoção ao ser homenageado no Prêmio Multishow 2025. Familiares e amigos, incluindo grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Bethânia e Roberto Carlos, participaram do momento especial ao baiano, que também viu imagens da filha Preta Gil (1974-2015) exibidas no telão.

Gilberto Gil foi homenageado no Prêmio Multishow 2025

Durante a cerimônia, que aconteceu na noite de terça-feira (9), Gil ganhou um VT especial sobre a sua trajetória, narrado pela neta Flor Gil. Logo depois, Ney Matogrosso iniciou as homenagens com uma performance de "Se Eu Quiser Falar com Deus".

Por meio de um vídeo, outros artistas consagrados, como Chico Buarque, Herbert Vianna, Maria Bethânia e Roberto Carlos, prestaram homenagens ao músico, cantando "A Paz", deixando o baiano com olhos marejados. Para completar, Caetano Veloso subiu ao palco e cantou "Drão".

Um momento HISTÓRICO! ? Ney Matogrosso, @caetanoveloso, Chico Buarque, Herbert Vianna, Maria Bethânia e Roberto Carlos homenageando o mestre Gil no #PrêmioMultishow ❤️ pic.twitter.com/JZ1DyDzerT — Multishow (@multishow) December 10, 2025

Depois das performances dos amigos, Gilberto Gil subiu ao palco e foi aplaudido de pé pelos demais convidados da premiação. "Os segmentos, todos, como vários se referiram a eles aqui, né? Os segmentos, todos, dos segmentos que vão seguindo a música brasileira. É disso que eu faço parte, pronto. Sou desses segmentos, prosseguimentos, aqui chegamos e daqui prosseguimos. Muito obrigado", agradeceu.

Após o discurso, o homenageado da noite se apresentou. Ele começou com "Toda Menina Baiana", seguido de "Andar com Fé". Enquanto cantava, apareciam no telão imagens de Preta Gil, que morreu em julho deste ano, aos 50 anos.