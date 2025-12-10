POLÊMICA

Entenda por que o filme sobre Bolsonaro irritou Beyoncé e virou caso de Justiça

Uso não autorizado de “Survivor” no teaser de “Dark Horse” mobiliza equipe da cantora e gera nova polêmica envolvendo o longa

Heider Sacramento

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:43

Beyoncé reage ao uso não autorizado de “Survivor” em filme sobre Bolsonaro Crédito: Reprodução

A cinebiografia que promete retratar momentos da trajetória política de Jair Bolsonaro voltou a ser assunto, e, desta vez, por um motivo inesperado. O teaser de Dark Horse, divulgado nas redes sociais, trouxe um trecho de “Survivor”, clássico do Destiny’s Child, sem qualquer autorização da equipe de Beyoncé, dona dos vocais da faixa. O gesto foi suficiente para transformar o caso em um problema internacional de direitos autorais.

A situação veio a público após Anderson Nick, representante brasileiro ligado à BeyGood, organização filantrópica da artista, confirmar que o time jurídico da cantora já havia sido acionado. Segundo ele, medidas foram encaminhadas para exigir a remoção imediata do material. A música, um dos maiores sucessos do trio formado por Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams, é protegida por rígidas normas de licenciamento e não pode ser usada para fins comerciais sem autorização formal.

Com isso, a polêmica sobre o filme, que já vinha sendo debatido nas redes, ganhou ainda mais força. O episódio reacende discussões sobre o uso não autorizado de obras musicais, principalmente quando envolvem figuras públicas e conteúdos sensíveis politicamente.

O filme

Dark Horse tem estreia prevista para 2026, direção de Cyrus Nowrasteh e Jim Caviezel no papel de Bolsonaro. O roteiro é assinado pelo deputado federal Mário Frias (PL-SP), ex-secretário especial de Cultura. O projeto, que já gerava debate antes mesmo do lançamento, agora enfrenta pressão extra após o envolvimento da equipe de Beyoncé.

Kkkkk. Trailer do filme do Bolsonaro contou na tradução para o inglês com o Joel Santana. No início do teaser já tem erros como “direct by Cyrus Nowrasteh” (o que significa algo como “direto por”) em vez de “directed by” (“dirigido por”). Tem também as palavras “being” e “begin”,… pic.twitter.com/MS3x16h7Kp — GugaNoblat (@GugaNoblat) December 9, 2025