Entenda por que o filme sobre Bolsonaro irritou Beyoncé e virou caso de Justiça

Heider Sacramento
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:43
A cinebiografia que promete retratar momentos da trajetória política de Jair Bolsonaro voltou a ser assunto, e, desta vez, por um motivo inesperado. O teaser de Dark Horse, divulgado nas redes sociais, trouxe um trecho de “Survivor”, clássico do Destiny’s Child, sem qualquer autorização da equipe de Beyoncé, dona dos vocais da faixa. O gesto foi suficiente para transformar o caso em um problema internacional de direitos autorais.
A situação veio a público após Anderson Nick, representante brasileiro ligado à BeyGood, organização filantrópica da artista, confirmar que o time jurídico da cantora já havia sido acionado. Segundo ele, medidas foram encaminhadas para exigir a remoção imediata do material. A música, um dos maiores sucessos do trio formado por Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams, é protegida por rígidas normas de licenciamento e não pode ser usada para fins comerciais sem autorização formal.
Beyoncé
Com isso, a polêmica sobre o filme, que já vinha sendo debatido nas redes, ganhou ainda mais força. O episódio reacende discussões sobre o uso não autorizado de obras musicais, principalmente quando envolvem figuras públicas e conteúdos sensíveis politicamente.
Dark Horse tem estreia prevista para 2026, direção de Cyrus Nowrasteh e Jim Caviezel no papel de Bolsonaro. O roteiro é assinado pelo deputado federal Mário Frias (PL-SP), ex-secretário especial de Cultura. O projeto, que já gerava debate antes mesmo do lançamento, agora enfrenta pressão extra após o envolvimento da equipe de Beyoncé.
Enquanto não acontece o posicionamento oficial dos responsáveis pelo filme, a expectativa gira em torno de quando, e se, o teaser será retirado do ar. A prévia do filme já vinha gerando debate nas redes, mas a questão envolvendo Beyoncé elevou o caso a outro patamar, colocando o projeto sob novos questionamentos. A expectativa agora é sobre o posicionamento oficial da distribuidora do filme e se o teaser será retirado do ar após a notificação enviada pela equipe da cantora.