Carta O Sol guia os signos nesta quarta (10 de dezembro) e indica oportunidades inesperadas no fim do ano

Heider Sacramento
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 05:00
O tarot abre a leitura com a carta O Sol e traz uma mensagem clara para os signos neste meio de dezembro. A energia da renovação se aproxima e, com ela, oportunidades que pareciam distantes começam a se organizar de forma mais palpável.
A carta anuncia clareza mental e uma sensação de alívio para quem enfrentou semanas pesadas. A vibração favorece reconciliações, reaproximações afetuosas e resoluções práticas no trabalho. É um dia ideal para apresentar ideias, fazer contatos e reorganizar compromissos.
Tarot
O Sol ilumina caminhos para todos os signos. Áries entende melhor onde quer chegar. Touro encontra leveza na rotina. Gêmeos comunica desejos com mais firmeza. Câncer sente mudanças internas positivas. Leão recebe um impulso para decisões importantes. Virgem ganha coragem para ajustar planos. Libra sente equilíbrio emocional retornando. Escorpião percebe novas certezas. Sagitário fica mais inspirado. Capricórnio organiza prioridades antes de virar o ano. Aquário recupera entusiasmo. Peixes identifica possibilidades que pareciam escondidas.
Segundo a leitura, o segredo é aproveitar o brilho da carta sem pressa e sem medo de reorganizar rotas.