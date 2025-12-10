MÚSICA & TV

‘Ivete está solteira!’ Gaby Amarantos altera letra no Prêmio Multishow e celebra nova fase da cantora

Cantora surpreendeu ao brincar com a nova fase de Ivete durante o medley de "Rock Doido" e virou um dos momentos mais comentados da premiação

Heider Sacramento

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:13

Gaby Amarantos viraliza ao citar Ivete em versão nova de “Eu Tô Solteira” e levanta o público no Prêmio Multishow 2026 Crédito: Reprodução

A noite de terça-feira (9) no Prêmio Multishow 2026 ficou marcada por brilho, encontros e um daqueles momentos que dominam a internet. Durante sua apresentação explosiva, Gaby Amarantos decidiu atualizar a letra de Eu Tô Solteira e incluiu ninguém menos que Ivete Sangalo na lista de mulheres vivendo uma nova fase. O gesto arrancou gritos da plateia e rapidamente virou assunto nas redes sociais, especialmente após a separação pública de Ivete em setembro.

Em clima de festa, Gaby brincou com a força das mulheres solteiras e transformou o refrão em um grito coletivo de liberdade. “Eu tô solteira, a Patrícia tá solteira, a Keliane tá solteira... até a Ivete tá solteira!”, entoou, citando também Iza, outra artista que anunciou separação recentemente. A plateia reagiu imediatamente, e o verso improvisado se tornou um dos momentos mais comentados da cerimônia.

O Prêmio Multishow 2026 celebrou grandes feitos da música brasileira, com 23 categorias e uma homenagem comovente a Gilberto Gil. Além disso, nomes como João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê, o trio Dominguinho, vencedor do Grammy Latino, emocionaram o público com uma apresentação especial.

João Gomes saiu como o grande vencedor da noite, enquanto Zé Felipe, que liderava indicações, levou apenas um prêmio. Mas, entre todas as performances, foi Gaby quem viralizou com a espontaneidade e o deboche carinhoso que se tornaram sua marca registrada.

“Tá solteira, mas não está sozinha”

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o divórcio em setembro, após 16 anos de união. Desde então, fãs e colegas têm enviado mensagens de apoio à cantora, que segue participando de eventos e mantendo sua agenda normalmente.