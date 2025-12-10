VENCEDOR

João Gomes é o Artista do Ano pelo Prêmio Multishow 2025

Cerimônia acontece ao vivo na noite desta terça-feira (9) e homenageia o baiano Gilberto Gil

Elis Freire

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 00:28

João Gomes Crédito: Reprodução

O Prêmio Multishow 2025 elegeu João Gomes como o Artista do Ano! Na principal e última categoria do prêmio anunciada, o pernambucano concorreu com Ana Castela, Gaby Amarantos, Gilberto Gil, Liniker e o grupo Menos é Mais. O resultado foi revelado ao vivo em cerimônia realizada na noite desta terça-feira (9), com muita vibração de todos os presentes.

O jovem artista do piseiro e do forró da vaquejada conquistou o país com seu carisma e musicalidade única, cheia de sensibilidade. Na premiação, João também conquistou, ao lado de Mestrinho e Jota Pê, o importante prêmio de "Álbum do Ano" pelo projeto "Dominguinho" (2025) e o Forró/Piseiro do Ano por "Beija Flor".

João Gomes 1 de 8

Pela primeira vez na história, a premiação é exibida de forma completa na TV Globo ao vivo. O público também pôde acompanhar os ganhadores de 23 diferentes categoriais musicais através do Globoplay e do Multishow.

Artista do Ano no Prêmio Multishow 2025 1 de 5