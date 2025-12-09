Acesse sua conta
Após fim de casamento, Ivete Sangalo retorna à cidade natal e posa de biquíni

Baiana surgiu durante passeio relaxante em Juazeiro (BA)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 21:11

Ivete Sangalo em passeio à Juazeiro
Ivete Sangalo em passeio à Juazeiro Crédito: Reprodução

Às vezes para seguir em frente é necessário retornar. Foi isso que demostrou Ivete Sangalo em publicação compartilhada nesta terça-feira (9). A cantora baiana surgiu em um passeio em Juazeiro, sua cidade natal no interior do Estado. Aos 53 anos, a artista posou de biquíni em um rio e celebrou a reconexão com a sua terra. 

“Eu nasci onde você daria a vida pra estar! Juazeiro sempre me abastecendo de tudo que é bom! Recarregando pra entregar tudo em Porto Alegre!!!”, escreveu Veveta, que está construindo uma casa por lá para ter um novo porto-seguro. 

O retorno à Juazeiro acontece pouco mais de duas semanas após o anúncio do fim do casamento com o nutricionista Daniel Cady. O agora ex-casal comunicou o fim do casamento após 17 anos de união, em post conjunto. No anúncio, eles explicaram que seguem como família apesar da decisão. Ivete e Daniel são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7.

No próximo sábado (13), Ivete desembarca no Rio Grande do Sul para realizar o último show da turnê “Ivete Clareou”, que passou por Salvador no último dia 30. O projeto celebra a relação da artista com o samba e homenageia Clara Nunes.

Tags:

Ivete Sangalo Juazeiro

