Fogo da paixão: 4 signos podem iniciar um romance inesperado nos próximos dias

Alguns signos ficarão com o coração palpitante por um novo alguém

Elis Freire

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 20:08

Crédito: Shutterstock

Os astros prometem reviravoltas emocionantes no amor para signos que estavam com a vida sexual e afetiva meio morna. Para eles, será um momento de palpitação no coração: romance inesperado, mensagens fora de hora e conexões rápidas. O início do romance surpreenderá e acenderá com força o fogo da paixão que estava escondido dentro de cada um. Prepara coração!

Veja quais signos podem iniciar um romance inesperado nos próximos dias de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu::

Áries

Em primeiro lugar, os arianos podem se ver envolvidos em um clima quente com alguém que, até então, passava despercebido. A energia impulsiva do signo faz tudo acontecer rápido e o romance pode nascer num encontro casual, festa ou até numa conversa informal.

Gêmeos

Agora, para os geminianos, um romance inesperado pode aparecer em uma troca de mensagens inocente ou num convite inesperado. Desse modo, a química será imediata, e a leveza do signo favorece conversas que viram encontro e encontros que viram romance.

Leão

Já os leoninos ficam magnetizando olhares por onde passam. Sendo assim, um admirador pode se declarar, ou alguém do círculo social pode revelar interesse. A faísca acende rápido e o coração do nativo pode se abrir sem planejar.

Escorpião