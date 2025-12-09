Acesse sua conta
Fogo da paixão: 4 signos podem iniciar um romance inesperado nos próximos dias

Alguns signos ficarão com o coração palpitante por um novo alguém

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 20:08

Signos e paixão
Signos e paixão Crédito: Shutterstock

Os astros prometem reviravoltas emocionantes no amor para signos que estavam com a vida sexual e afetiva meio morna. Para eles, será um momento de palpitação no coração: romance inesperado, mensagens fora de hora e conexões rápidas. O início do romance surpreenderá e acenderá com força o fogo da paixão que estava escondido dentro de cada um. Prepara coração!

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério.
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas.
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo.
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado.
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica.
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama.
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade.
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade.
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro.
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes.
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Veja quais signos podem iniciar um romance inesperado nos próximos dias de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu::

Áries

Em primeiro lugar, os arianos podem se ver envolvidos em um clima quente com alguém que, até então, passava despercebido. A energia impulsiva do signo faz tudo acontecer rápido e o romance pode nascer num encontro casual, festa ou até numa conversa informal.

Gêmeos

Agora, para os geminianos, um romance inesperado pode aparecer em uma troca de mensagens inocente ou num convite inesperado. Desse modo, a química será imediata, e a leveza do signo favorece conversas que viram encontro e encontros que viram romance.

Leão

Já os leoninos ficam magnetizando olhares por onde passam. Sendo assim, um admirador pode se declarar, ou alguém do círculo social pode revelar interesse. A faísca acende rápido e o coração do nativo pode se abrir sem planejar.

Escorpião

Por fim, os escorpianos podem viver uma conexão profunda e um romance inesperado, com alguém que chega para despertar emoções fortes. Além disso, o romance pode surgir num momento de vulnerabilidade, conversa sincera ou troca significativa.

