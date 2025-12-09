Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oportunidade à vista? Caminhos profissionais de 5 signos têm uma virada nesta terça (9 de dezembro)

O céu favorece decisões estratégicas, revisão de processos e movimentos que podem abrir portas no trabalho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:30

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

A terça-feira (09) traz um combo de estratégia e clareza para o campo profissional. Alguns signos sentirão avanço imediato, enquanto outros perceberão ajustes necessários para destravar projetos.

Leia mais

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz descoberta de Candinho sobre Samir; confira o resumo (8 a 13 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz descoberta de Candinho sobre Samir; confira o resumo (8 a 13 de dezembro)

Imagem - Globo de Ouro 2026: onde assistir a todos os filmes concorrentes de 'O Agente Secreto'

Globo de Ouro 2026: onde assistir a todos os filmes concorrentes de 'O Agente Secreto'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (9) prometem desbloquear caminhos

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (9) prometem desbloquear caminhos

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Áries

Hora de avançar propostas paradas. Evite riscos financeiros impulsivos.

  • Touro

Revisão rápida de gastos e organização do espaço traz produtividade.

  • Gêmeos

Sua rede pode resolver um impasse profissional hoje.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Leia mais

Imagem - Dia 9 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 9 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (9 de dezembro) anuncia para 3 signos: prepare-se, uma virada poderosa está prestes a mudar tudo

Anjo da Guarda desta terça-feira (9 de dezembro) anuncia para 3 signos: prepare-se, uma virada poderosa está prestes a mudar tudo

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (9 de dezembro) é O Navio: tenha coragem para deixar o passado para trás, olhe pra frente

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (9 de dezembro) é O Navio: tenha coragem para deixar o passado para trás, olhe pra frente

  • Câncer

Organize prioridades para não misturar emoção e trabalho.

  • Leão

Convites importantes podem surgir: aceite o que te coloca em destaque.

  • Virgem

Recalculando processos: revise sem paralisar por perfeccionismo.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Libra

Parcerias fluem. Reuniões curtas rendem mais do que longas conversas.

  • Escorpião

Estratégia é seu diferencial; só evite brigas por ego.

  • Sagitário

Convites para aprender e expandir chegam agora.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio

Produtividade firme. Delegue para ganhar tempo de qualidade.

  • Aquário

Projetos colaborativos avançam com sua visão inovadora.

  • Peixes

Intuição te guia, mas garanta dados concretos antes de decidir.

Leia mais

Imagem - Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

Imagem - Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição

Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição

Imagem - Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cor e número da sorte desta terça-feira (9 de dezembro): como atrair um dia produtivo e cheio de clareza

Tarot desta terça (9 de dezembro) revela a energia da carta A Força para todos os signos e aponta o que deve ser evitado

Mudanças importantes aliviam o caminho destes 3 signos a partir desta terça-feira (9 de dezembro)

Áries, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos importantes do universo hoje (9 de dezembro) e nada será como antes

Mudança inesperada: estes signos dão um salto decisivo nesta terça-feira (9 de dezembro)

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Vera Viel expõe sequela após cirurgia de sarcoma e desabafa: 'Circulação prejudicada'

Vera Viel expõe sequela após cirurgia de sarcoma e desabafa: 'Circulação prejudicada'
Imagem - Paixão à vista? Esta terça (9 de dezembro) fortalece vínculos e 4 signos podem viver conversas decisivas

Paixão à vista? Esta terça (9 de dezembro) fortalece vínculos e 4 signos podem viver conversas decisivas
Imagem - Ticiane Pinheiro vai para a Globo? Apresentadora deixou a Record após 20 anos

Ticiane Pinheiro vai para a Globo? Apresentadora deixou a Record após 20 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra
01

Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil
03

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil

Imagem - Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil
04

Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil