Anjo da Guarda desta terça-feira (9 de dezembro) anuncia para 3 signos: prepare-se, uma virada poderosa está prestes a mudar tudo

Fernanda Varela
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 00:30
A terça-feira (9 de dezembro) vem carregada de força e transformação. Os anjos da guarda mostram que algo que parecia perdido, travado ou sem solução vai se resolver de forma inesperada. É uma virada de energia que traz movimento, coragem e novos começos. Situações antigas se esclarecem, caminhos se abrem e o que antes era dúvida vira certeza. O que o universo está preparando agora é grande e vai te tirar de onde você se acomodou. Mesmo que pareça desafiador no início, o resultado será libertador.
Áries
O anjo te pede para confiar na virada que se aproxima. Uma notícia, proposta ou decisão pode mudar completamente o rumo dos seus planos, e tudo tende a fluir a seu favor. Essa transformação é o empurrão que faltava para te colocar no caminho do sucesso.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Leão
Você vai sentir o destino se movendo de um jeito diferente. Pessoas e oportunidades certas vão surgir na hora exata. É o universo te recompensando por ter resistido aos dias difíceis. O anjo anuncia: o que antes era espera agora vira conquista.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Escorpião
A energia do dia é de libertação e vitória. O anjo te protege e garante que nada será capaz de impedir o que está vindo. Prepare-se para uma virada intensa e positiva, algo que parecia impossível vai finalmente se resolver. O recomeço que você esperava está batendo à porta.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Mensagem do dia: “A vida muda quando você aceita sair do lugar. O que parecia fim era apenas o início de uma virada brilhante que o universo preparou para você.”