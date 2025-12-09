TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (9 de dezembro) é O Navio: tenha coragem para deixar o passado para trás, olhe pra frente

É tempo de mudanças e novos caminhos

Fernanda Varela

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A terça-feira (9) chega sob a energia da carta O Navio, símbolo de movimento, transição e oportunidades que vêm de longe. Ela indica um período de transformações positivas e de avanço em áreas que estavam paradas. É hora de seguir em frente, mesmo que o destino ainda não esteja totalmente claro.

O Navio fala sobre coragem para deixar o passado para trás e abrir espaço para o novo. Viagens, mudanças de cidade ou até deslocamentos simbólicos, como trocar de trabalho ou encerrar um ciclo, estão favorecidos.

No amor, a carta representa recomeços e reencontros. Quem está em um relacionamento pode viver uma fase de renovação, e quem está solteiro pode conhecer alguém que desperta vontade de viver algo diferente.

No campo profissional, o Navio anuncia progresso e expansão. Ideias saem do papel e projetos ganham força. É um ótimo momento para planejar o futuro e confiar na intuição.