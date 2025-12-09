Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (9 de dezembro) é O Navio: tenha coragem para deixar o passado para trás, olhe pra frente

É tempo de mudanças e novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A terça-feira (9) chega sob a energia da carta O Navio, símbolo de movimento, transição e oportunidades que vêm de longe. Ela indica um período de transformações positivas e de avanço em áreas que estavam paradas. É hora de seguir em frente, mesmo que o destino ainda não esteja totalmente claro.

Tarot Cigano

Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano: carta O Cavaleiro por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 23
Baralho Cigano por Shutterstock

O Navio fala sobre coragem para deixar o passado para trás e abrir espaço para o novo. Viagens, mudanças de cidade ou até deslocamentos simbólicos, como trocar de trabalho ou encerrar um ciclo, estão favorecidos.

No amor, a carta representa recomeços e reencontros. Quem está em um relacionamento pode viver uma fase de renovação, e quem está solteiro pode conhecer alguém que desperta vontade de viver algo diferente.

No campo profissional, o Navio anuncia progresso e expansão. Ideias saem do papel e projetos ganham força. É um ótimo momento para planejar o futuro e confiar na intuição.

Esta terça-feira é ideal para movimentar a vida e se permitir ir além. O Navio lembra que o mar só recompensa quem tem coragem de navegar.

Tags:

Místico Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano Misticismo

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (9 de dezembro) anuncia para 3 signos: prepare-se, uma virada poderosa está prestes a mudar tudo

Anjo da Guarda desta terça-feira (9 de dezembro) anuncia para 3 signos: prepare-se, uma virada poderosa está prestes a mudar tudo
Imagem - Xanddy e Carla Perez curtem dia de sol em lancha no Porto da Barra

Xanddy e Carla Perez curtem dia de sol em lancha no Porto da Barra
Imagem - Filha de Deborah Secco e Hugo Moura ganha festa luxuosa de 10 anos; veja fotos

Filha de Deborah Secco e Hugo Moura ganha festa luxuosa de 10 anos; veja fotos

MAIS LIDAS

Imagem - Pré-Libertadores 2026: veja quando o Bahia estreia e quem pode enfrentar
01

Pré-Libertadores 2026: veja quando o Bahia estreia e quem pode enfrentar

Imagem - Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador
02

Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador

Imagem - Confira a programação musical gratuita do Natal no Pelourinho
03

Confira a programação musical gratuita do Natal no Pelourinho

Imagem - Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais
04

Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais