Tarot desta terça (9 de dezembro) revela a energia da carta A Força para todos os signos e aponta o que deve ser evitado

Heider Sacramento
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:17
A carta A Força domina a leitura deste início de dezembro e anuncia um dia em que cada signo será convidado a agir com calma mesmo diante de pressões externas. O tarot lembra que decisões impulsivas podem cortar caminhos que ainda estavam se desenhando.
A carta destaca autoconfiança, domínio das emoções e a capacidade de resolver conflitos com leveza. Para quem está no trabalho, o tarot alerta que a diplomacia abre portas mais rápido que a rigidez. No amor, aproximações sinceras ganham força, especialmente para signos que vinham evitando conversas pendentes.
Tarot
Cada signo recebe a influência de A Força de um jeito próprio. Áries ganha firmeza para assumir protagonismo. Touro encontra serenidade para organizar a rotina. Gêmeos fica mais seguro para se posicionar. Câncer se sente protegido para expressar sentimentos com clareza. Leão vibra em sintonia com a carta e recupera brilho. Virgem encontra equilíbrio entre razão e emoção. Libra percebe o poder das pequenas escolhas. Escorpião transforma vulnerabilidades em potência. Sagitário se sente pronto para novos planos. Capricórnio organiza metas com mais confiança. Aquário encontra o ponto exato entre liberdade e compromisso. Peixes recupera fé nos próprios instintos.
A Força pede que ninguém ignore sinais internos. O tarot reforça que ouvir o próprio corpo também faz parte do processo de entendimento do caminho.