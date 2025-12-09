ASTROS & TAROT

Tarot desta terça (9 de dezembro) revela a energia da carta A Força para todos os signos e aponta o que deve ser evitado

Leitura indica que o momento favorece coragem emocional e escolhas conscientes no amor e no trabalho

Heider Sacramento

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:17

Tarot Crédito: Shutterstock

A carta A Força domina a leitura deste início de dezembro e anuncia um dia em que cada signo será convidado a agir com calma mesmo diante de pressões externas. O tarot lembra que decisões impulsivas podem cortar caminhos que ainda estavam se desenhando.

A carta destaca autoconfiança, domínio das emoções e a capacidade de resolver conflitos com leveza. Para quem está no trabalho, o tarot alerta que a diplomacia abre portas mais rápido que a rigidez. No amor, aproximações sinceras ganham força, especialmente para signos que vinham evitando conversas pendentes.

Tarot 1 de 24

Cada signo recebe a influência de A Força de um jeito próprio. Áries ganha firmeza para assumir protagonismo. Touro encontra serenidade para organizar a rotina. Gêmeos fica mais seguro para se posicionar. Câncer se sente protegido para expressar sentimentos com clareza. Leão vibra em sintonia com a carta e recupera brilho. Virgem encontra equilíbrio entre razão e emoção. Libra percebe o poder das pequenas escolhas. Escorpião transforma vulnerabilidades em potência. Sagitário se sente pronto para novos planos. Capricórnio organiza metas com mais confiança. Aquário encontra o ponto exato entre liberdade e compromisso. Peixes recupera fé nos próprios instintos.