Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot desta terça (9 de dezembro) revela a energia da carta A Força para todos os signos e aponta o que deve ser evitado

Leitura indica que o momento favorece coragem emocional e escolhas conscientes no amor e no trabalho

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:17

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A carta A Força domina a leitura deste início de dezembro e anuncia um dia em que cada signo será convidado a agir com calma mesmo diante de pressões externas. O tarot lembra que decisões impulsivas podem cortar caminhos que ainda estavam se desenhando.

A carta destaca autoconfiança, domínio das emoções e a capacidade de resolver conflitos com leveza. Para quem está no trabalho, o tarot alerta que a diplomacia abre portas mais rápido que a rigidez. No amor, aproximações sinceras ganham força, especialmente para signos que vinham evitando conversas pendentes.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Cada signo recebe a influência de A Força de um jeito próprio. Áries ganha firmeza para assumir protagonismo. Touro encontra serenidade para organizar a rotina. Gêmeos fica mais seguro para se posicionar. Câncer se sente protegido para expressar sentimentos com clareza. Leão vibra em sintonia com a carta e recupera brilho. Virgem encontra equilíbrio entre razão e emoção. Libra percebe o poder das pequenas escolhas. Escorpião transforma vulnerabilidades em potência. Sagitário se sente pronto para novos planos. Capricórnio organiza metas com mais confiança. Aquário encontra o ponto exato entre liberdade e compromisso. Peixes recupera fé nos próprios instintos.

A Força pede que ninguém ignore sinais internos. O tarot reforça que ouvir o próprio corpo também faz parte do processo de entendimento do caminho.

Leia mais

Imagem - Xanddy e Carla Perez curtem dia de sol em lancha no Porto da Barra

Xanddy e Carla Perez curtem dia de sol em lancha no Porto da Barra

Imagem - Filha de Deborah Secco e Hugo Moura ganha festa luxuosa de 10 anos; veja fotos

Filha de Deborah Secco e Hugo Moura ganha festa luxuosa de 10 anos; veja fotos

Imagem - Wanessa Camargo passa perrengue e fica presa em avião: ‘Estou apavorada’

Wanessa Camargo passa perrengue e fica presa em avião: ‘Estou apavorada’

Tags:

Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - A doença do mau humor existe, rouba anos de sua vida e afeta todo mundo que te cerca

A doença do mau humor existe, rouba anos de sua vida e afeta todo mundo que te cerca
Imagem - Áries, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos importantes do universo hoje (9 de dezembro) e nada será como antes

Áries, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos importantes do universo hoje (9 de dezembro) e nada será como antes
Imagem - Mudança inesperada: estes signos dão um salto decisivo nesta terça-feira (9 de dezembro)

Mudança inesperada: estes signos dão um salto decisivo nesta terça-feira (9 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador
01

Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador

Imagem - Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí
02

Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí

Imagem - Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais
03

Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais

Imagem - Bahia poderá ter 'Cesta do Povo' novamente sete anos após privatização; entenda
04

Bahia poderá ter 'Cesta do Povo' novamente sete anos após privatização; entenda