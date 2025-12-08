Acesse sua conta
Filha de Deborah Secco e Hugo Moura ganha festa luxuosa de 10 anos; veja fotos

Maria Flor completou 10 anos com festa de estilo vintage

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Felipe Sena

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 23:04

Aniversário de Maria Flor
Aniversário de Maria Flor Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A filha de Deborah Secco e do baiano Hugo Moura, Maria Flor, completou 10 anos, e ganhou uma festa luxuosa para celebrar o aniversário. A atriz compartilhou fotos da comemoração, neste domingo (7), que chamou atenção pela decoração elegante com referências vintage, inclusive, pelos looks de mãe e filha.

A mesa principal exibiu mais de um bolo, variedade de doces e arranjos florais, além de laços e elementos clássicos que reforçaram o clima retrô da festa. Deborah e Maria Flor também usaram looks coordenados, em tons que harmonizavam com o cenário.

Na hora dos parabéns, a atriz apareceu ao lado da filha e do ex-marido. Deborah publicou ainda um registro de Hugo Moura abraçado com Maria Flor durante a celebração.

Veja fotos:

Aniversário de Maria Flor

Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram
1 de 13
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução | Instagram

