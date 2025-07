DESABAFOU

Até Hugo Moura? Deborah Secco diz que foi 'traída em todas as relações'

Atriz afirmou 'não acreditar mais' na monogamia

Deborah Secco está em um relacionamento monogâmico com o produtor musical Dudu Borges. Apesar disso, afirmou não acreditar mais na monogamia. Durante participação no Saia Justa, do GNT, na última quarta-feira (16), a atriz desabafou sobre traições, e, enquanto Eliana, Juliette, Bela Gil e Erika Januza debatiam sobre como os ciúmes se manifestam nos relacionamentos abertos, a artista defendeu que toda relação deve ser baseada em acordos e confiança mútua.>

Deborah e Dudu assumiram o namoro em março, pouco menos de um ano após o fim do casamento de 9 anos da artista com o ator Hugo Moura. Ela chegou a afirmar que o então relacionamento com o baiano era um "casamento aberto" - ou seja, ambos podiam se envolver com outras pessoas. Já o romance com o atual é monogâmico e funciona com base no diálogo.>