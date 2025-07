POLÊMICA

Scheila Carvalho responde críticas após ausência de Tony Salles em festa de 15 anos da filha

Ex-dançarina do É o Tchan explicou motivo da ausência do marido e rebateu comentários sobre sua exposição

Heider Sacramento

Publicado em 17 de julho de 2025 às 11:49

Scheila Carvalho explica ausência de Tony Salles em festa da filha Crédito: Reprodução/Instagram

Scheila Carvalho se pronunciou nas redes sociais após seguidores notarem a ausência de Tony Salles na festa de 15 anos da filha do casal, Giullia. A comemoração aconteceu em Salvador, na Bahia, e reuniu amigos da adolescente em um evento luxuoso. O casal também celebrou anteriormente em Dubai, durante uma viagem em família a bordo de um iate. >

“A festa foi linda, com dança, risadas, emoção e muita pose pra foto”, descreveu Scheila em um vídeo publicado no Instagram. No entanto, a falta do cantor no evento gerou comentários. “Cadê o marido?”, questionou uma seguidora. A ex-dançarina respondeu: “Comemoramos na viagem! Essa festa foi para os amigos dela. Alguém tem que trabalhar, né, fia?”.>

Filha de Scheila Carvalho celebra 15 anos com festa luxuosa 1 de 6

Também marcado nos comentários, Tony Salles explicou o motivo de não ter participado. “Estava trabalhando, uai. O pai trabalha todo final de semana, minha gente. As contas chegam todo mês”, afirmou o cantor.>

Scheila também foi alvo de críticas por aparecer mais do que a filha no vídeo do evento. “A festa era da mãe?”, escreveu uma usuária. A artista rebateu: “Também!!! Porque estava comemorando a vida de minha filha! Cada um comemora ao seu jeito”. Em outro comentário, completou: “Ela não gosta [de aparecer], e eu respeito! Simples assim”.>