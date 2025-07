DOR

'Glória Perez só voltou a sorrir após morte de Guilherme de Pádua', diz ator

Ex relembra dor do assassinato de Daniella Perez e afirma que ex-colega “nem deveria ter nascido”

Mais de 30 anos depois do assassinato de Daniella Perez, o ator Raul Gazolla, companheiro dela na época, voltou a falar sobre o caso. Em entrevista ao canal da revista Veja no YouTube, ele revelou que Glória Perez, mãe da atriz e autora de novelas, só voltou a sorrir após a morte de Guilherme de Pádua, um dos assassinos da filha.>

Daniella Perez foi assassinada a facadas em dezembro de 1992 por Guilherme de Pádua, seu colega de elenco na novela De Corpo e Alma, com ajuda da então esposa dele, Paula Thomaz. A atriz interpretava Yasmim e fazia par romântico com Pádua na trama escrita por Glória.>

Mesmo sendo contra a pena de morte, o ator defendeu que crimes como o de Pádua não deveriam permitir a reintegração do autor à sociedade. “Assassinos como ele não podem conviver na sociedade, têm que ter prisão perpétua. Acredito que se elimina um perigo da sociedade quando se condena um assassino confesso, com nível de psicopatia”, disse.>

Pádua foi condenado a 19 anos de prisão, mas deixou a cadeia após cumprir apenas sete em regime fechado. Paula Thomaz, condenada a 18 anos e seis meses, também teve a pena reduzida. Hoje, ela vive com outro sobrenome, casada e com filhos.>

A trajetória de Daniella Perez foi interrompida quando ela estava no auge do início da carreira. Bailarina desde a adolescência, estreou na TV dançando na abertura de Kananga do Japão (TV Manchete). Atuou nas novelas Barriga de Aluguel e O Dono do Mundo, e ganhou destaque como Yasmim.>