Jovem registra larvas em ketchup do MC Donald's: 'Nojo!'

Imagens viralizaram nas redes sociais; loja não se manifestou

Elis Freire

Publicado em 17 de julho de 2025 às 20:54

Internauta encontrou larvas em recipiente de ketchup da rede de fast food Crédito: Reprodução / Tik Tok

Um vídeo chocante viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (17) ao mostrar larvas em recipiente que armazena ketchup em unidade do MC Donald's. Compartilhado pela internauta Marcella Loureiro, a jovem detalhou que os vermes foram encontrado por ela em franquia no bairro do Tanque, no Rio de Janeiro.>

Nas imagens, ela mostra que, ao procurar o molho para desfrutar de um lanche da rede de fast food, flagrou a situação preocupante. Marcella utilizou as redes sociais para denunciar a condição sanitária da unidade: “Fui no Mc Donalds Tanque e tinha um monte de larvas no ketchup”. "Cuidado quando for comer o Ketchup do MC", alertou.>

Internautas se revoltaram com a situação e ironizaram a rede de fast food. "Ahh, então é por isso q tem um gostinho especial", disse um usuário no Instagram. "Taí o tempero secreto do McDonald’s", brincou outro. "Que nojo!", comentou um terceiro.>

Já outra pessoa relatou que já trabalhou na unidade registrada, defendendo que havia uma falta total de higiene. "Mano trabalhei lá de 2011 a 2013.. isso nunca foi lavado! Só fazia reposição! E tenho certeza que até hoje não foi", disse Alisson. >

O vídeo já alcançou quase 200 mil pessoas. No post, diversos usuários propõem um boicote ao MC por conta da condição do alimento exposta.>

O MC Donald's não se manifestou sobre o caso. >