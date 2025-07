NOVELA

Em Dona de Mim, Sofia acabará abandonada por Leo

Menina ficará arrasada ao ver a babá indo embora

Tudo começa quando Jaques, após tramar a morte de Abel, conquista a presidência da empresa e se muda para a casa da família. Lá, instala câmeras de segurança para vigiar os parentes, com foco em Rosa (Suely Franco) e Samuel (Juan Paiva). A intenção é afastá-los dos negócios, alegando que a mãe está mentalmente debilitada. Mas Leo descobre as câmeras no quarto de Rosa, e Jaques decide agir para eliminá-la do convívio familiar.>