SUPERAÇÃO

Após novela da Globo, atriz venceu bulimia e pânico: 'Não conseguia sair de casa'

Autor da novela ajudou artista em fase delicada

Fernanda Varela

Publicado em 16 de julho de 2025 às 13:56

Reprodução Crédito: Monique Curi

No ar com a reprise de História de Amor, no Vale a Pena Ver de Novo, Monique Curi viveu momentos delicadíssimos na sua carreira. Trinta anos após a estreia original, quando viveu a personagem Mariana, a atriz afirma que a novela de Manoel Carlos marcou profundamente sua trajetória, não só profissional, mas pessoal.>

Monique Curi 1 de 9

“Tem duas novelas do Manoel Carlos que foram essenciais na minha trajetória: História de Amor e Felicidade (1992). Em História de Amor, foi um prazer enorme trabalhar com veteranos como Eva Wilma e Cláudio Corrêa e Castro, que já não estão entre nós. Também fiz uma dobradinha muito boa com a Carolina Ferraz. As personagens ficam implicando uma com a outra”, lembra.>

A parceria com o autor começou justamente em Felicidade, num momento difícil para Monique. Após sair de um relacionamento tóxico e retornar de Belo Horizonte, ela enfrentava um quadro grave de bulimia, que já durava oito anos.>

“Estava sem trabalhar há um tempo. O Maneco me tirou do fundo do poço”, conta.>

A relação entre os dois se estreitou e, anos depois, Monique sentiu o impacto da perda de Pedro, filho do autor, morto subitamente aos 22 anos em 2014. “Eu vi aquele menino nascer, inclusive acompanhei o Maneco até o cartório quando ele nasceu. Aquilo mexeu muito comigo. Passei a sentir que tudo poderia acontecer a qualquer momento. Desenvolvi síndrome do pânico. Tive que fazer tratamento com psiquiatra.”>

Aos 92 anos, Manoel Carlos enfrenta complicações do mal de Parkinson e vive de forma mais reclusa. Monique diz que não o vê há algum tempo, mas guarda com carinho tudo que ele representou em sua vida.>

Longe das novelas desde uma participação em Família é Tudo, a atriz se dedica a palestras e ao podcast Virada de Chave. Mãe de dois filhos, Victoria, de 22 anos, e Theo, de 19 —, ela celebra o fato de os dois não quererem seguir a carreira artística.>