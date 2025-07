VIVA GIULIA!

Filha de Scheila Carvalho faz 15 anos com festa luxuosa

Giullia comemorou aniversário com viagem a Dubai e festão na Bahia

A eterna morena do Tchan compartilhou nas redes sociais os bastidores do evento, que contou com decoração em tons de rosa e vermelho, mesa farta de doces, buffet sofisticado e uma balada animada com direito a pista de dança. “Um resumão da festa que preparamos para Giullia comemorar com os amigos seus 15 anos! Teve dança, risadas, emoção e muita pose pra foto!”, escreveu Scheila em uma publicação no Instagram.>