NOVELA DAS 9

Fotos de filho renegado abalam Odete Roitman em reviravolta inédita de ‘Vale Tudo’

Personagem de Debora Bloch se choca ao receber imagens de homem debilitado

A novela " Vale Tudo ", exibida na faixa das 21h na TV Globo, chegou a um dos momentos mais impactantes do remake. Além da ascensão de Raquel (Taís Araujo), a trama envolvendo Odete Roitman (Debora Bloch) tomou um rumo inesperado com a possível revelação de que Leonardo, filho da vilã, pode estar vivo. >

Nos capítulos mais recentes, Odete foi surpreendida ao receber uma caixa misteriosa com fotos e recortes de jornal que sugerem que Leonardo, dado como morto, sobreviveu. As imagens mostram um homem debilitado, em uma cadeira de rodas, em um ambiente modesto. A revelação abalou a personagem, que passou a temer um possível retorno do herdeiro.>