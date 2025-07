OUTRO?

Maria de Fátima leva outro tapa em Vale Tudo; entenda o declínio da vilã

Oportunista, Maria de Fátima vai passar problemas e dificuldades na reta final da novela

Os tempos não estão fáceis para as patricinhas, como diz o meme nas redes sociais. Mária de Fátima (Bella Campos) está prestes a ser ignorada pela mãe, Raquel Acioli (Taís Araújo) e levar uma rasteira na telenovela do ex-amante César (Cauã Reymond). >

Além disso, a coqueluche da novela das nove sofrerá outras humilhações nos próximos capítulos do remake, com direitos ao clássico tapa na cara, o que pode deixar os noveleiros presos aos próximos acontecimentos.>

Maria de Fátima será expulsa da mansão dos Roitman com uma mãe na frente e outra atrás, apenas com as poucas roupas que havia levado para a residência quando se casou com o herdeiro da TCA.>