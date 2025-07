NOVELA DAS 9

Grávida, Fátima implora ajuda a Raquel em 'Vale Tudo' e leva fora humilhante

Jovem tenta se reaproximar da mãe após gravidez inesperada, mas Raquel reage com frieza

Nos próximos capítulos de “Vale Tudo” , remake exibido no horário das 21h na TV Globo, Maria de Fátima (Bella Campos) viverá momentos de desespero ao descobrir que está grávida. A jovem influencer ficará em choque após Celina (Malu Galli) afirmar que Afonso (Humberto Carrão) é estéril, levantando suspeitas sobre a paternidade do bebê. >

Aflita, Fátima irá até um evento da TCA onde avistará sua mãe, Raquel (Taís Araújo), e tentará um recomeço. “Por favor, eu preciso falar com você”, implorará a vigarista, que se casou por interesse. No entanto, Raquel reagirá com frieza. “Acho que houve um engano. Eu não te conheço”, disparará a empresária, deixando claro que cortou laços com a filha.>