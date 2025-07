DIFICULDADES

Angela Ro Ro passa por hemodiálise após 28 dias internada e sobrevive com apenas R$ 800 mensais

Cantora enfrenta crise de saúde e vive de doações enquanto segue internada no Rio

Internada há 28 dias no Hospital Silvestre, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a cantora Angela Ro Ro , de 75 anos, foi submetida recentemente a uma hemodiálise para tratar complicações decorrentes de uma crise renal e uma infecção pulmonar grave. A informação foi confirmada nesta terça-feira (15) pelo advogado da artista, Carlos Eduardo Campista de Lyrio. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. >

No último sábado (12), amigos da cantora organizaram um show beneficente no Teatro Rival, no Centro do Rio, com toda a renda destinada ao tratamento da artista. “As doações seguem sendo muito bem-vindas, pois esta é, atualmente, sua única fonte de renda. Amigos e fãs confiam na plena recuperação da cantora e agradecem a todos pela ajuda e pelos pensamentos positivos”, concluiu o advogado.>