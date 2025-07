NOVELA DAS 6

'Êta Mundo Melhor!': Celso exige que Simbá mostre sua marca de nascença no capítulo desta quarta (16); veja o resumo

Em capítulo repleto de reviravoltas, Candinho se emociona com suposta volta do filho, mas amigos desconfiam da farsa

No entanto, Asdrúbal alerta o amigo sobre os riscos de um possível golpe. Apesar do aviso, Candinho segue com o plano e entrega o dinheiro do resgate no local combinado. Ernesto, como esperado, foge com a parte que lhe cabe, levantando ainda mais suspeitas.>